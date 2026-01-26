15 patay, 200 naluwas sa pagkalunod sa barko sa kadagatan sa Basilan

Labing minos 15 ka tawo ang namatay samtang kapin sa 200 ang naluwas human malunod ang usa ka passenger cargo vessel sa kadagatan sa Basilan sayo sa buntag niadtong Lunes, Enero 26, 2026.
Sa usa ka interview sa radyo, si Philippine Coast Guard District Southwestern Mindanao operations officer Commander Romel Dua niingon nga labing minos 219 ka mga pasahero na ang naluwas, samtang 43 pa ang nagpabiling missing hangtod ning pagsulat.
Ang roll-on roll-off (Roro) nga barko, ang MV Trisha Kerstin 3, nga gidumala sa Aleson Shipping, nibiya sa Port of Zamboanga City kaniadtong alas-9:20 sa gabii sa Enero 25, padulong unta sa Jolo, Sulu.
Nagdala kini og 332 ka mga pasahero ug 27 ka mga tripulante sa dihang nalunod kini ala 1:50 sa kaadlawon niadtong Lunes, mga 2.75 nautical miles sa amihanang-sidlakan sa Baluk-Baluk Island sa Hadji Muhtamad, Basilan.
Sumala sa inisyal nga mga report, nasulod ang tubig sa ubos nga bahin sa barko taliwala sa dagkong mga bawod, hinungdan nga nitakilid kini.
Usa ka off-duty nga tripulante niingon nga nakamata siya human siya gipukaw sa iyang kauban nga nakabantay nga nagtakilid na ang barko.
Dugang niya, nitakilid ang barko sa tuong bahin ug dayong nalunod human nangaputol ang mga higot nga nagseguro sa mga sakyanan sa sulod.
Gibutyag ni Dua nga walay overloading ug namahayag nga ang awtorisadong kapasidad sa barko moabot ngadto sa 352 ka mga pasahero.
Sa usa ka buwag nga pahayag, si Basilan Governor Mujiv Hataman niingon nga 223 ka mga pasahero, lakip na ang upat ka namatay nga nakasulod na sa body bags, ang gidala sa Isabela City port, samtang ang ubang mga biktima gidala sa Zamboanga City.
Matod ni Hataman, gipalihok na sa probinsyal nga kagamhanan ang ilang resources aron matabangan ang mga naluwas ug ang mga pamilya sa mga namatyan.
Dugang niya, pipila ka mga survivors nitug-an nga kalma ra ang dagat sa dihang nahitabo ang insidente.
Ang Philippine Coast Guard, Western Mindanao Naval Command, ug ang Police Maritime Group daling nagpadala og mga rescue vessel human makadawat og report sa hitabo.
Ang mga panagatan ug mga motorbanca niapil sab sa operasyon sa pagluwas.
Kini nga insidente mao nay ikaduhang higayon nga nalambigit ang barko sa Aleson Shipping.
Ang una nahitabo niadtong Marso 29, 2023, sa dihang nasunog ang MV Lady Mary Joy 3 duol gihapon sa Baluk-Baluk Island samtang padulong sa Jolo gikan sa Zamboanga City. / TPM with SunStar Zamboanga / SunStar Philippines