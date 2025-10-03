150 ka mga bata naluwas sa Oplan Bulabog

Dul-an sa 150 ka mga menor de edad ang na -rescue sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo sa usa ka gabii nga Oplan Bulabog ug Oplan Bakal Sita niadtong Martes ug Miyerkules sa kaadlawon, Septiyembre 30 ngadto sa Oktubre 1, 2025.
Ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), Police Colonel Enrico Figueroa nangu sa gihimong Oplan Bulabog aron pagsumpo sa kriminalidad.
Moabot sa 768 ka establisamento ang gisusi sa kapulisan lakip na ang mga balay kahilayan, mga imnanan nga gipangitaan og business and license permit.
Atol sa operasyon sa kaulisan uban sa mga force mutlipliers gikan sa alas 10 sa gabii ngadto sa alas 2 sa kaadlawon, naka rescue sila og 146 ka mga menor nga nakalapas sa ordinansa sa curfew.
Sila gi -turnover sa City Social Welfare and Services (CSWS) ug gipatawag ang mga ginikanan.
Gawas niini, nakasikop usab ang kapulisan og duha ka high value individual nga nakuhaan og mga pinutos sa ilegal nga drugas nga dunay gibug-aton nga 6.20 gramos nga mokantidad sa P42,160.00 ug usa ang nakuhaan og armas.
Tulo ka tawo ang na isyuhan og citation ticket human masakpan nga nanabako ug nangihi sa publikong lugar.
Gipasalig sa kapulisan ngadto sa publiko nga magpadayon ang ilang trabaho pinaagi sa pag tambayayong sa komunidad. / AYB