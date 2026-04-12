150 ka pamilyang naapektuhan sa sunog sa Ermita og nakadawat hinabang sa Vivant

Nakadawat og hinabang ang 150 ka pamilyang naapektuhan sa sunog sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo gikan sa Vivant Corporation pinaagi sa ilang corporate social responsibility arm nga Vivant Foundation Inc. (VFI) human sa insidenteng nahitabo niadtong Black Saturday, Abril 4, 2026.
Kapin 600 hangtod 750 ka indibidwal ang naapektuhan sa maong sunog nga nakaguba sa daghang kabalayan ug nipugos sa mga residente sa pagbalhin ngadto sa mas luwas nga dapit samtang nagpadayon ang ilang pagbangon.
Isip tubag sa maong kahimtang, nanghatag ang VFI og nag-unang mga panginahanglanon aron matabangan ang komunidad sa ilang unang yugto sa pagbangon.
Ang sunog nahitabo sa usa ka huot nga urban nga komunidad nga maoy host barangay sa Meridian Power Inc. (MPI), nga kaniadto nailhan isip Cebu Private Power Company (CPPC) ug usa ka fully acquired subsidiary sa Vivant Energy.
Sa kasagsagan sa insidente, giablihan sa planta ang ilang pasilidad aron magamit sa mga responder isip strategic staging ground nga nakatabang sa mas paspas nga access, mas maayong koordinasyon, ug mas epektibong operasyon sa pagpalong sa sunog ug rescue, hinungdan sa pagpugong sa paglapad niini ngadto sa kasikbit nga mga lugar.
“We are grateful to MPI for immediately opening its gates to the fire responders during the onset,” matod ni Mark Rizaldy Miral, Barangay Captain sa Ermita. “That quick decision made a huge difference to help prevent the fire from spreading further and spared more families from losing their homes.”
“Our communities are never an afterthought. They are part of who we are and why we do what we do. We carry with us a responsibility to look after the people who live around us. Supporting them in time of need will always come first,” sumala sab ni Bienvenido Saniel III, Vice President sa MPI.
Gipasiugda sab ni Shem Jose Garcia, Executive Director sa VFI, nga ang maong paningkamot kabahin sa mas lapad nga komitment sa Vivant sa komunidad.
“Vivant goes beyond providing energy solutions. We are present for the communities we serve, especially in times of need. In moments like this, what matters most is showing up, standing with the community, and doing what we can to help them recover and move forward.”
Padayon nga gipasalamatan sa mga residente ang hiniusang suporta sa mga responder, lokal nga lider, ug pribadong sektor, samtang naglaom sila nga pinaagi sa padayon nga panaghiusa ug kooperasyon, mas mapaspas ang ilang pagbangon ug pagbalik sa normal nga panginabuhi. / PR