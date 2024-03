150 puntos sa Lakers mipusgay sa Pacers

Giposte sa hosts Los Angeles Lakers ang labing dako nilang natigom nga puntos sulod sa 37 ka mga tuig sa ilang pagpukan sa Indiana Pacers, 150-145, ning Lunes, Marso 25, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Gipangulohan ni Anthony Davis ang Lakers pinaagi sa iyang 36 puntos ug 16 ka rebounds samtang niamot og 26 puntos ug 10 ka rebounds si LeBron James.

Si Spencer Dinwiddie nirehistro og 26 puntos, labing dako nga iyang nahimo sukad sa iyang pagsulod sa Lakers, nga nakadawat sab og 25 puntos gikan kang Austin Reaves.

Ang 17-time champion Lakers naglabaw og 17 puntos, 116-99, pagsulod sa 4th quarter apan gipahak sa Pacers ang maong labaw ngadto sa tulo na lang ka puntos sa hinapos nga bahin.

Nakaeskapo ang Lakers sa hudlat sa Pacers pinaagi sa pagpasulod og 10 ka freethrows sa nahabiling minuto, unom niini gimugna ni Reaves.

“We played them in the (In-Season Tournament) championship, and we know how high-powered an offense they are,” matod ni James. “They’re never going to stop playing no matter how far they get down or how far they’re up, so it’s a good win for us.”

Gikapungot ni Pacers coach Rick Carlisle nganong naka­pa­sulod og 43 ka freethrows ang Lakers sa duwa kumpara sa ilahang nahimo nga 16 lang. Ang Pacers natawagan og 31 ka fouls samtang upat lang sa Lakers.

“I thought our guys really battled in this game,” matod ni Carlisle. “There were just certain things that were impossible to overcome. A 27 free throw differential is one, and a 17-foul differential is the other.”

Ang Pacers gipangulohan ni Pascal Siakam pinaagi sa iyang 36 puntos, 19 niini iyang gimugna sa 3rd quarter. Nitampo og 20 puntos si Myles Turner samtang nihatag og 17 puntos si TJ Mc­Connell alang sa Pacers. / AP