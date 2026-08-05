1,500 ka estudyante nagkombati sa LNHS Intramurals

Kapin sa 1,500 ka mga estudyante sa Labogon National High School (LNHS) ang ningsalmot sa School Intramurals 2026 niadtong Agusto 1, 2026.
Ang kalihukan nga adunay tema nga “One team, one dream: Learning, leading, and excelling through sports & quot," gihimo subay sa pasalig sa eskuwelahan nga palambuon ang physical fitness, sportsmanship, teamwork, ug holistic development sa mga estudyante.
Si Joan P. Martinez kinsa organizer ug Music, Arts, Physical Education and Health (MAPEH) coordinator sa Labogon NHS, nagkanayon nga ang tumong sa school intramurals mao ang mas mapalig-on ang kooperasyon sa matag usa pinaagi sa nagkalainlaing mga duwa, mailhan ug ma-develop ang mga estudyanteng adunay talento sa sports aron maandam kini sa mas taas nga level nga kompetisyon.
“Ang Intramurals dili lang para sa sulod sa eskwelahan, apan usa sab kini ka paagi sa pagpangita ug pag-andam sa mga atleta nga mahimong representante sa eskwelahan sa district, division, regional, ug national nga mga kompetisyon," asoy ni Martinez.
Ang sporting events nga gikombatihan sa kompetisyon mao ang table tennis, chess, badminton, basketball, sepak takraw, volleyball, wushu, ug futsal. / Tampo ni Marvin G. Quilaquil