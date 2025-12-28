1,500 ka mga punoan gitanom sa Brgy. Lusaran, Cebu City

Moabot sa 1,500 ka mga punoan sa kahoy ang gitanom sa Barangay Lusaran isip kabahin sa ikaduhang mayorohiyang kalihukan ubos sa tibuok tuig nga programang Reforest Cebu 2026, kansang katuyoan mao ang pag-restore sa mga dapit sa kabukiran ug watershed sa dakbayan.
Ang pagpananom sa Lusaran nagsunod sa premirong kalihukan sa programa sayo niining buwana sa Barangay Tabunan.
Ang mga lokal ug lumad nga matang sa kahoy sama sa Narra, Tugas, ug Guyabano mao ang gipangtanom, nga gipili tungod sa ilang katakos nga mabuhi sa yuta ug klima sa maong dapit, ingon man sa ilang dugay nga benepisyo sa kalikupan.
Kini nga inisyatiba gihimo tungod sa makalilisang nga mga baha nga nibanlas sa Sugbo sa niaging buwan nga niresulta og dako nga kadaot sa mga kabtangan ug nikalas og mga kinabuhi.
Dugay na nga nagpasidaan ang mga eksperto nga ang pagkaupaw sa kalasangan ug ang pag-usab sa gamit sa yuta (land conversion) nakapasamot sa epekto sa grabeng mga weather event, hinungdan nga ang dinaliang reforestation gikinahanglan alang sa mga komunidad sa mga dapit nga bulnerable.
Si John Jeffrey Dabalos, Vice Chairman sa 256K Tree Planting Initiative ubos ni Cebu City Mayor Nestor Archival, nihatag og gibug-aton sa pagkamahinungdanon sa pag-atiman sa mga semilya.
“Ang tanom mura gyud og bata—kinahanglan og hustong pag-atiman aron motubo ug mabuhi. Importante kaayo ang aftercare aron maseguro nga ang atong mga gitanom motubo ug mahimong panagang sa kalikupan,” matod ni Dabalos.
Ang pagpananom og kahoy, nga nakakuha og atensyon sa publiko, gipangunahan sa Sonshine Philippines Movement (SPM), kansang Cebu chapter maoy nagdumala sa logistics ug pagpakiglambigit sa komunidad alang sa programa.
Si Allan Tamondong, SPM project coordinator, nipasabot nga ang inisyatiba labaw pa sa yano nga pagpananom og kahoy.
"Sa among tinuoray nga tinguha nga makatabang sa nasod, andam mi nga makigtambayayong sa gobiyerno ug mangayo og yuta nga among tamnan ug atimanon. Dili lang kini pagpananom, kon dili usa ka maluntarong responsibilidad alang sa kalikupan ug sa umaabot nga henerasyon,” sigon ni Tamondong.
Giila usab sa mga lider sa komunidad sa Barangay Lusaran ang pagbalik sa tree-planting team. Si Clen Partusa, lider sa mga mag-uuma sa dapit, niingon nga ang inisyatiba nagdala og paglaum ug konkretong benepisyo sa komunidad.
"Dako kaayo among pasalamat ug kalipay nga nibalik mo dinhi sa among sitio aron magtanom. Ang inyong dedikasyon sa pag-atiman sa kalikupan usa ka dakong tabang ug paglaum alang sa among komunidad,” asoy ni Partusa.
Ang Reforest Cebu 2026 gidesinyo isip usa ka malahutayong environmental program, nga naglakip dili lang sa pagpananom kon dili lakip na ang pag-monitor sa mga semilya, aftercare, ug pakig-alayon sa mga lokal nga komunidad aron maseguro ang malungtarong pag-restore sa kalasangan.
Kini nga inisyatiba nagsugod sa tibuok nasod niadtong 2005 ubos sa panglantaw ni Pastor Apollo Quiboloy ug nagpadayon hangtod karon pinaagi sa environmental advocacy sa SPM sa Sugbo.
Pinaagi sa programa, ang organizers nanawagan sa mga ahensya sa gobiyerno, pribadong institusyon, ug sa publiko sa pag-apil sa hiniusang paningkamot.
Giklaro sa organizers nga ang aktibong aksyon alang sa kalikupan mahinungdanon kaayo karon aron malikayan ang mas dagkong katalagman sa umaabot. / CAV, PR