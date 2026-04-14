1,500 nga mga wanted, nadakpan

Sulod sa unang tulo ka buwan sa tuig 2026, nakasikop ang Police Regional Office (PRO) 7 og kinatibuk-ang 1,458 ka mga pinangita sa balaod nga adunay mga pending warrant of arrest.
Kini subay sa gipahigayon nga manhunt operations sa tibuok Central Visayas gikan sa Enero ngadto sa Marso.
Sa maong gidaghanon, 286 niini ang giila nga Most Wanted Persons (MWP), diin 33 ang nalakip sa regional level.
Samtang ang laing 1,172 ang gikategorya isip Other Wanted Persons (OWP).
Ang mga Most Wanted Persons mao kadtong nag-atubang og seryosong mga kaso ug giisip nga dakong hulga sa seguridad sa publiko.
Samtang ang Other Wanted Persons mao kadtong adunay mga ginagmay nga salaod apan gikinahanglan gihapon nga mag-atubang sa hustisya sa labing dali nga panahon.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa PRO 7, nagkanayon nga ang maong kalampusan resulta sa lig-on nga koordinasyon ug walay hunong nga paggukod sa mga kriminal sa tibuok rehiyon.
Iyang gihimug-atan nga ang gidaghanon sa mga nadakpan nagpakita sa dedikasyon sa kapulisan nga mahatagan og hustisya ang mga nabiktima sa krimen.
Giawhag sab ni Maranan ang publiko sa pagpadayon sa ilang suporta pinaagi sa pagtaho sa bisan unsang kasayuran mahitungod sa mga wanted person o mga kadudahang lihok sa ilang mga dapit.
“Public cooperation is vital in our campaign, as timely and accurate information greatly contributes to the immediate arrest of offenders,” dugang ni Maranan.
Gipasalig sa PRO 7 nga mas palig-unon pa nila ang ilang warrant service operations isip kabahin sa ilang saad sa pagpatigbabaw sa balaod ug pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa tibuok Central Visayas. / AYB