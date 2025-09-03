154 ka mga infra projects gipahunong sa gobernador

Gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pagpahunong sa tanang 154 ka mga infrastructure projects sa probinsiya alang sa himuon nga komprehensibong review ug audit.
Ang maong mando gipatuman niadtong Agusto 22, 2025, subay sa giluwatang memorandum ni Baricuatro sa Hulyo 28, 2025.
Ang maong suspensiyon nakaapektar sa moabot 140 ka mga proyekto sa Construction Division ug 14 gikan sa Waterworks Division.
Tinguha sa gobernador nga masiguro ang striktong pagtuman sa mga kontraktor sa audit requirements sa gobiyerno lakip na ang procurement laws ug uban pang mga regulation ug probisyon.
Subay sa maong lakang, himuon ang makuti nga pagsusi sa mga project plans, mga kontrata, ug ang implementasyon niini pagsiguro nga naka-comply ang tanan sa legal ug auditing standards.
Ang pangulo sa Provincial Engineering Office Engineer Hector Jamora, nimando sa pagpahunong sa usa ka kontraktor nga Ro-Ce Construction Builders & Supply, alang sa construction niini sa Multi-Purpose Covered Court sa Barangay Calonglan sa Lungsod sa Dalaguete.
Gitahasan sa gobernador ang Provincial Engineering Office nga moisyu og pormal nga written notices sa tanang kontraktor ug pagdetalye sa suspension order, lakip ang petsa, rason ug instructions alang sa site security ug work preservation.
Ang maong mando magpabilin hangtod walay formal written letter nga nagtugot na kanila sa pagbalik o paglibkas sa suspension order. / ANV