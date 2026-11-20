Aron maseguro ang igong suplay sa nagkataas nga panginahanglan sa lechon sa Sugbo panahon sa Pasko, tugotan na sa Lalawigan sa Sugbo ang pagsulod sa 1,500 ka mga baboy matag semana gikan sa Negros Oriental sugod sunod semana.
Samtang nisugyot si Gobernador Pamela Baricuatro og liveweight price nga P180 matag kilo alang sa mga baboy nga motimbang og ubos sa 40 ka kilo, diin ang samang presyo ipatuman sab sa mga baboy gikan sa Negros aron malikayan ang dili patas nga kompetisyon batok sa mga lokal nga backyard hog raiser.
Sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Nobiyembre 20, 2026, giklaro ni Baricuatro nga ang gisugyot nga senemanang alokasyon usa ka “cap limit” ug dili minimum nga rekisito, nga katumbas sa mga 214 ka mga baboy matag adlaw.
Matod niya, mas ubos kini nga limitasyon kon itandi sa kapin sa 2,500 ka mga baboy nga kasamtangang natala nga nisulod sa Sugbo gikan sa Negros matag semana, wala pay labot ang mga wala marehistro nga kargamento.
“While the threat of African Swine Fever (ASF) remains and there is a need to protect our local hog raisers, we must also ensure sufficient supply to meet Cebu’s growing demand,” matod ni Baricuatro.
Dugang niya, ang gibanabanang kakuwang sa suplay sa Sugbo niabot og 1,000 ka mga baboy sa tanang klase, base sa datos sa Philippine Statistics Authority.
Atol sa peak season, ilabi na sa Pasko ug Sinulog, ang panginahanglan alang lang sa lechon moabot og 320 ka buok matag adlaw.
“Gusto nato nga adunay igong suplay para sa atong mga consumer, apan dili nato isakripisyo ang panginabuhian sa atong mga gagmayng magbababoy,” matod ni Baricuatro.
Gipadayag sa gobernador nga tumong sa probinsiya nga mapausbaw ang lokal nga produksyon sa baboy, mapalig-on ang mga gagmayng mamuhiay, ug hinayhinay nga maminusan ang pagsalig sa Sugbo sa suplay gikan sa gawas.
Ang maong kasabutan nisunod sa tigom nila ni Baricuatro ug Negros Oriental Gov. Manuel “Chaco” Sagarbarria sa Cebu Provincial Capitol niadtong Huwebes, Nobiyembre 19.
Apan sa pamahayag ni Sagarbarria, niingon siya nga ang Negros Oriental magpadala og labing minos 1,500 ka mga baboy matag semana aron masuplayan ang panginahanglan sa lechon sa Sugbo ug mahimo pa kining dugangan depende sa panginahanglan.
“Under the arrangement, Negros Oriental will supply a minimum of 1,500 hogs every week to support Cebu’s thriving lechon industry,” matod ni Sagarbarria.
Sigon sab niya, nagplano ang ilang kagamhanan sa probinsiya nga mopalit og mga wing van truck aron matabangan ang ilang mga lokal nga mamuhiay sa luwas ug hapsay nga paghakot sa ilang mga hayop padulong sa Sugbo.
Samtang gianunsiyo ni Sagarbarria ang minimum nga senemanang kargamento nga 1,500 ka baboy, giklaro ni Baricuatro nga ang maong numero mao ang gisugyot nga maximum allocation sa Sugbo, nga mag-agad sa panginahanglan sa suplay ug sa pagtuman sa mga lakang sa biosecurity.
Base sa taho sa SunStar Cebu niadtong Septiyembre 22, mas gipili sa mga lechonero sa Sugbo ang gagmay nga native nga baboy gikan sa Negros tungod kay mas mokagumkom ang panit niini kon aslon, samtang nagkanihit na ang samang klase sa baboy dinhi sa Sugbo.
Gibutyag ni Baricuatro nga iyang gitahasan si Provincial Agriculture Consultant Grecilda “Gigi” Sanchez sa pag-organisar sa mga backyard hog raiser ngadto sa mga asosasyon sa tibuok kalungsoran sa probinsiya.
Matod niya, angay unta nga giorganisar na sa Kapitolyo ang industriya sa gagmayng mamuhiay ug gitabangan sila sa pagbaligya sa ilang mga hayop dihang unang niigo ang ASF sa Sugbo niadtong 2023.
Gipahibalo sab sa gobernador nga nisugot ang commercial hog producer nga CP Farms nga mopalit og mga baboy gikan sa mga asosasyon sa gagmayng mamuhiay.
Sa usa ka Facebook post niadtong Biyernes, gipasabot ni Sanchez nga ang gisugyot nga 1,500-head weekly limit gitumong aron makontrolar ang pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros samtang gitubag ang kakuwang sa lokal nga produksyon sa Sugbo, ug dili aron permanenteng babagan ang suplay. / CDF