1.5M nga copper ore, gipangsakmit

Nasakmit ang mga copper ore nga gibanabanang mobalor sa P1.5 million sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)-Mandaue City Field Unit sa Pier 4, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo alas 11:01 sa buntag, Miyerkules, Oktubre 28, 2026.
Gipangsikop sab ang duha ka Chinese National nga maoy nagdala sa kargamento nga gisakay sa usa ka wing van nga silang alyas Chen, 55, taga Tagum City, Davao del Norte ug alyas Wang, 45, taga Cityland Tower, Makati City.
Ang CIDG-Mandaue nakadawat og taho labot sa ilegal nga pagbiyahe sa mga copper ore nga dalhon sa Mindanao.
Nababagan ang maong kargamento human madiskobrehi sa mga opisyal sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) 7 nga hinimo-himo ra ang mga Ore Transport Permit nga gipresentar sa duha ka langyawng Intsik.Ang maong mga mineral nitimbang og 47,040 kilograms nga gibanabana nga mobalor ang tanan sa P1.5 million.
Tungod niini, gibalhog sa temporary custodial facility sa CIDG-Mandaue City Field Unit ang duha ka Intsik ug mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 7942 o mas nailhan isip Philippine Mining Act of 1995. / AYB