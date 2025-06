16 anyos ‘nangawat’ og power tools, gi-rescue

Malampuson nga na-rescue sa mga barangay tanod sa Mambaling ang usa ka 16-anyos nga Children in Conflict with the Law (CICL) human gialarma nga nangawat og power tools alas 3:00 sa ka-adlawon, Miyerkules, Hunyo 11, 2025, sa Rizal Street, Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo.

Ang suspek giila sa alyas nga si Hendrey, 16, taga Sitio Alumnos, Barangay Basak San Nicolas nga gi-turnover sa Mambaling Police Station.

Nakuha ni alyas Hendrey ang Jack Hammer, Power Mixer, Grinder, Welding Machine, Router Grinder ug Bluetooth speaker nga mobalor ang tanan sa P45,000.

Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nasuta nga samtang nahinanok sa pagkatulog ang tag-iya sa maong mga power tools gisulod sa menor de edad ang balay ug gipangkuha ang maong mga butang.

Apan nakadungog ug ka-sikas ang tag-iya nga si Florien Villarta, 41, ug sa iyang pagsusi gipangkuha sa suspek ang iyang mga gamit.

Tungod niini, nanawag og tanod ang biktima ug sa pagresponde naabtan kini sa sulod sa balay ang suspek nga gidala presinto sa Mambaling.

Ang maong menor gikan na sa operation second chance ug giingong magsulod gawas na kini tungod sa kaso sa pagpangawat. / AYB