16-anyos nga suspek sa online grooming gipasakaan og kaso

Gipasakaan og nagkadaiyang criminal charges ang usa ka 16-anyos nga lalaki human nasakpan sa National Bureau of Investigation (NBI) nga mangilad og mga menor de edad sa internet kon online grooming aron moapil sa ilang ilegal nga kalihukan.
Ang suspek nga giila sa alyas nga Kulas, gitugyan na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) alang sa angay nga interbensyon ug rehabilitasyon.
Nagsugod ang imbestigasyon sa NBI Special Action Unit (NBI-SAU) ug NBI Central Visayas Regional Office (NBI Cevro) niadtong Agusto 2026 human makadawat og intelligence report gikan sa ilang international counterparts bahin sa pagpamusil sa mga tunghaan.
Sa gihimong pakisusi, nasayran nga si Kulas usa sa mga administrator sa usa ka online group chat nga giila nga usa ka “kulto.” Nasakpan sa mga awtoridad ang iyang pakig-estorya bahin sa paggamit og armas, pagmugna og kagubot ug pagpamusil sa eskwelahan.
Giingong nagplano sab sila nga mag-livestream og violent act nga pagabuhaton sa usa ka hamtong ug duha ka menor de edad karong Disyembre o sa Pebrero.
Tungod niini, niluwat og search warrant ang Regional Trial Court sa Cebu City.
Sa gipahigayong nga raid sa mga NBI agent sa usa ka balay sa Sityo Care, Purok 8, Barangay Kamputhaw, Cebu City niadtong Septiyembre 23, 2026, nakumpiskar ang pipila ka mga electronic device.
Pinaagi sa forensic examination sa mga cellphone ug laptop, nakita ang mga mensahe ni Kulas nga nag-aghat ug nag-andam sa mga miyembro—kadaghanan mga menor de edad—aron moapil sa mga bayolenteng buhat.
Tungod niini, mag-atubang si Kulas sa mga kasong paglapas sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ug Cybercrime Prevention Act of 2012.
Nasayran nga si Kulas usa ka estudyante, introvert, ug gani usa siya ka Dean’s Lister sa ilang tunghaan.
Gipasabot sa buhatan nga bug-at ang papel sa mga ginikanan sa pagluwas sa ilang mga anak gikan niining mga dautang pundok sa internet.
Tungod kay ang pagguba sa hunahuna sa mga batan-on aron mahimong bayolente dili mahitabo sa usa lang ka pamilok.
Gitan-aw kini nga usa ka paagi nga hinay-hinay nga nagtubo samtang ang bata nag-inusara ug nagtutok lang sa screen sa cellphone o computer nga walay naggiya kaniya.
Padayon nga bukas ang buhatan sa pagpahigayon og mga seminar alang sa pagseguro nga makamatngon ang mga tinun-an kon unsaon pagluwas sa ilang kaugalingon panahon sa posibleng mga krimen sulod sa tunghaan. / ABC, ANV