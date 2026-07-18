16 anyos paubos limitahan paggamit sa social media

Giaprubahan sa Cebu Provincial Board ang usa ka resolusyon nga nag-awhag sa mga sakop sa House of Representatives gikan sa Sugbo sa pag-sponsor og balaod nga mag-regulate sa paggamit sa social media sa mga bata nga nag-edad og 16 anyos paubos.
Ang maong resolusyon, nga giduso sa Liga ng mga Barangay Cebu Province ug ni Provincial Board Member Celestino Martinez III, giaprubahan niadtong Lunes, Hulyo 13, 2026. Gisugyot niini nga ang bisan unsang balaod nga mag-regulate sa paggamit sa mga bata sa social media kinahanglang magpahamtang og tulubagon sa mga ginikanan kon tinuyo nilang tugotan ang ilang mga anak nga molapas sa balaod.
“For proper implementation of any such measures regulating the use of the internet and social media platforms by our youth, it will become necessary to include a provision in any such legislation penalizing the parents who will willingly and intentionally allow their children to violate the regulatory law,” suma sa napatik sa resolusyon.
Kini subay sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban nga naglambigit og duha ka menor de edad, nga giingong adunay kalambigitan sa sobra nga paggamit sa social media.
Sa iyang privilege speech, niingon si Martinez nga ang pagkawagtang sa maayong pamatasan sa mga batan-on karon resulta sa walay balaod ug walay magpugong nga pag-access sa social media.
“Today, our children are witnessing increasing hostility on social media; they are exposed to the erosion of civility, the widespread use of foul language, the normalization of profanity, cyberbullying, and disturbing and inappropriate content,” matod ni Martinez.
“These influences are being absorbed by young and impressionable minds every single day. Children not only learn from what we teach them but also from what we fail to explain, supervise, or regulate,” dugang niya.
Gikutlo sa resolusyon nga dul-an sa 60 porsyento sa mga batang Pilipino nga nag-edad og 10 hangtod 17 anyos mga aktibong tiggamit sa internet ug social media.
Gidugang niini nga 97 porsyento niadtong nag-edad og 16 hangtod 17 anyos adunay access sa social media, butang nga naghimo kanila nga mas daling mabiktima sa online abuse ug exploitation.
Matod sa Provincial Board nga ang mga paningkamot sa gobiyerno sa pag-regulate sa paggamit sa social media gikinahanglan aron matubag ang makadaot nga epekto sa sobra nga paggamit sa internet sa mga batan-on.
“While restrictions alone are not complete solutions, they represent an important first step toward protecting our youth from the harmful online environment to which they are exposed every day,” matod ni Martinez.
Ang Department of Education niluwat og kamanduan niadtong Hunyo 1 nga giulohan og Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment, nga nagdili kini sa paggamit sa mga electronic device atol sa oras sa klase, gawas lang kon alang sa edukasyon ug mga dinalian o emergency nga katuyoan.
Gidugang usab ni Martinez nga ubay-ubay na nga mga lakang ang nasugyot didto sa Senado aron mapalig-on ang proteksyon sa mga bata ug menor de edad diha sa digital nga kalibutan.
Niingon siya nga ang edukasyon, giya sa ginikanan, responsable nga digital citizenship, ug saktong regulasyon kinahanglang magkauban aron maseguro nga ang social media mahimong plataporma alang sa positibong pakig-ambit imbes nga tuboran sa kadaut. /