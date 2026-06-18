16 anyos taga Brgy. Centro, Mandaue nag-bandalismo nga nakita sa CCTV

Nailhan na ug gikustodiya sa mga otoridad ang usa ka 16-anyos nga ulitawo nga maoy responsable sa sunod-sunod nga vandalism sa nagkadaiyang dapit sa Dakbayan sa Mandaue.
Ang kalampusan sa pag-ila, nahitabo pipila ka oras human si Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nipahibawo nga mohatag og ganti alang ni bisan kinsa nga makahatag og impormasyon nga motultol sa pag-ila sa vandal luyo sa graffiti tag nga “SOLO.”
Ang maong “tag” napatik sa mga bongbong ug mga istruktura sa nagkadaiyang dapit sa dakbayan, ilabi na sa kadalanan.
Usa ka informant ang nihatag og kompletong pagkatawo sa responsable , lakip na ang pangalan, adres, ug mga hulagway niini.
Gikompirma sa kapulisan nga ang responsable usa ka 16-anyos nga residente sa Barangay Centro.
Pagkabuntag, ang maong menor de edad, inubanan sa iyang mga ginikanan, gidala ngadto sa Philippine National Police (PNP) ug sa City Social Welfare and Services (CSWS) alang sa intervention.
Giisip sa kagamhanan sa dakbayan ang maong kaso isip usa ka rescue ug counseling effort imbes nga usa ka kriminal nga pagdakop tungod kay ang responsable usa man ka menor de edad.
“We can only issue warnings because he is a minor. He cannot be jailed, and afterward he is returned to his parents,” ang pamahayag sa mayor.
“The problem is that this behavior often becomes a habit influenced by peers, and simple warnings or counseling do not always solve it,” dugang sa mayor.
Tungod sa maong sitwasyon, temporaryong gipahunong sa dakbayan ang nagpadayon niining pagpamintal ug pagpanglimpyo sa mga bongbong.
Gitataw ni Ouano nga ang pagpadayon sa maong proyekto nga dili masulbad ang gamot sa problema moresulta lang sa pagka-usik sa pundo sa gobiyerno.
Gibutyag sa mayor nga gitun-an karon sa dakbayan ang usa ka ordinansa aron manubag ang mga ginikanan o guardians kon ang mga menor de edad mangguba o mag-vandal sa mga publikong lugar.
Nagpadayon na ang panaghisgot uban ni City Legal Officer Attorney Gonzalo “Sally” Malig-on ug Councilor Jay Del Mar aron sutaon kon unsa nga mga lakang ang legal nga mapatuman.
Mobalik na ang pagpanglimpyo ug pagpamintal subay sa mga nag-unang highway, inubanan sa gipaabot nga tabang gikan sa Department of Education (DepEd) ug uban pang kaabag nga nasudnong ahensya sa gobiyerno.
Nagpasalamat usab ang mayor sa mga residente nga nakigtambayayong sa mga otoridad. /