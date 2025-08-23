16 ka barangay sa Rehiyon 7 drug cleared

Moabot sa 16 ka mga barangay sa Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared human makapasar sa gihimong makuti nga pagsusi sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC) niadtong Lunes, Agusto 18, 2025.
Sa 16 ka mga barangay unom niini gikan sa Probinsya sa Sugbo, walo sa Bohol, ug duha sa Dakbayan sa Sugbo.
Nangulo sa deliberasyon mao ang PDEA 7 Director nga maoy chairman sa ROCBDC nga si Joel Plaza nga gipahigayon sa Quest Hotel.
Atol sa maong kalihukan ang mga barangay kapitan ug ubang representante nipaambit sa ilang dakong hagit apan dakong kadaugan sa ilang komunidad ang pagpatuman sa Barangay Drug Clearing Program pinasubay sa Dangerous Drugs Board Regulation Number 4, series of 2021.
Ang mga barangay representative nitubag sa mga pangutana gikan sa panel sa ROCBDC kung epektibo ba ang ilang gipatuman nga anti-illegal drug campaign ug ang mga mekanismo nga magpadayon ang ilang programa.
Alang sa mga barangay nga ideklarar nga drug cleared ang labing mahinungdanon nga rekisitos nga kinahanglan nga ang tanang drug personality sa ilang barangay na-account ug napaubos sa intervention program.
Kini sama sa community-based drug rehabilitation program (CBDRP) niadtong gitawag nga persons who used drugs (PWUDs).
Lakip sa requirement mao nga aktibo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council (BADAC) sa pag-monitor sa matag barangay.
Sa datos sa PDEA 7 sa 2,312 ka barangay sa Central Visayas moabot na sa 1,603 ang gideklarar nga drug cleared ug 36 ang drug free status. / AYB