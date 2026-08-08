16 ka LGUs sa Sugbo luwas sa ASF

Dunay 16 ka local government units (LGUs) ang nakakuha og opisyal nga Recognition of Active Surveillance- African Swine Fever (RAS-ASF) certification gikan sa Bureau of Animal Industry (BAI).
Pinaagi niining maong pag-ila, ang mga lokal nga backyard hog raisers makabaligya na sa ilang mga buhing baboy sa gawas sa ilang munisipyo nga wala na kinahanglang mobayad og dugang nga testing fees o magkuha pa og dugang health clearances.
“The advantage ani is that kung matagaan ang usa ka lungsod og RAS-ASF certificate from the Bureau of Animal Industry, ang kanang hog raiser diha makabaligya outside of Cebu nga dili na mag-kinahanglan og negative test,” pasabot ni Provincial Veterinary Office (PVO) Head Dr. Mary Rose Vincoy sa usa ka interview sa media niadtong Martes, Aug. 4, 2026.
Tungod kay nagpabilin nga ASF-free ang lalawigan, gipahayag ni Vincoy nga padayon ang ilang pag-monitor ug pagkuha og sample sa dugo alang sa testing, lakip na ang pagmintinar sa RAS-ASF certificate.
Naangkon ang RAS-ASF certification human sa gihimong halapad nga pagpang-inspeksyon ug pagpanguha og dugo sa mga lungsod ug dakbayan diin nagnegatibo ang tanang resulta sa maong virus.
Ang mga dapit nga nakadawat na sa sertipikasyon mao ang Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Pilar, Tudela, San Francisco, Poro, Cordova, Tuburan, Liloan, San Fernando, ug ang mga dakbayan sa Carcar, Bogo, Mandaue, ug Talisay.
Samtang, ang ubang mga LGU lakip na ang Borbon, Tabuelan, Tabogon, San Remigio, ug Barili nipada na usab og mga sample sa dugo aron iproseso ug makakuha sa ilang clearances.
Matod ni Vincoy, ang RAS-ASF certification nagdala og dako nga tabang sa panggobiyerno ug ekonomiya alang sa mga lokal nga nagbuhi og baboy.
Ang maong sertipikasyon nagsilbi na nga opisyal nga health certificate ug valid nga test result sa usa ka higayon.
Kon ang usa ka LGU adunay active RAS-ASF status, ang mga backyard hog raisers makabaligya ug makabiyahe sa ilang mga baboy sa gawas sa ilang dapit nga walay bayad sa testing fee ug dili na kinahanglang magkuha og laing clearance gikan sa BAI.
Ubos sa kahulogan sa BAI sa zoning map, ang red zone nagpasabot nga infected, ang yellow kay surveillance, ang pink kay buffer zone, ang dark green kay free zone, ug ang light green kay protected zone.
Tungod kay ang status sa usa ka LGU pwedeng mausab, gipahayag ni Vincoy nga kinahanglan ang padayon nga pag-update ug active monitoring.
Aron dili mo-expire ang sertipikasyon, ang PVO nakig-alayon sa mga lokal nga veterinary office sa pagpahigayon og weekly blood sample collection sa dili pa matapos ang petsa aron masiguro nga nagpabilin nga walay virus ang dapit.
Samtang ang mga backyard raisers nagsalig sa RAS-ASF certification, ang mga commercial farm kinahanglan gihapon nga magkuha og Certificate of Free Status for African Swine Fever (CFS-ASF) deretso gikan sa BAI Central Office pinaagi sa ilang mga accredited nga laboratoryo. / CDF