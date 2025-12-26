16 ka pamilya biktima sa Bagyong Tino, nakabalhin na sa ilang bag-ong balay

Napulog-unom ka pamilya nga nawad-an og pinuy-anan tungod sa Bagyong Tino ang opisyal nang nakabalhin sa ilang bag-ong mga balay sa Bayanihan Village sa Pasilong sa Paradise sa Barangay Guizo, Mandaue City.
Kini pipila lang ka adlaw sa dili pa ang Pasko, sumala sa Mandaue City Public Affairs Office. Ang maong mga pamilya, nga kaniadto nagpuyo sa mga evacuation center sa Barangay Alang-Alang ug Umapad, nawad-an sa ilang mga balay human niigo ang Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Niadtong Disyembre 23, 2025, sila gibalhin ngadto sa mga pre-fabricated modular housing units nga gidesinyo aron makahatag og mas luwas, mas desente, ug komportable nga kapuy-an.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nipadayag sa iyang pasalamat ug kahupayan nga ang dugay nang gipaabot nga pangandoy sa mga survivors sa bagyo natuman na sa katapusan.
Matod niya ang pagbalhin maoy usa ka mahinungdanong lakang sa pagtabang sa mga apektadong pamilya sa pagbangon ug pagpadayon sa ilang kinabuhi human sa pipila ka bulan nga walay kasigurohan.
“Karon makita na ninyo nga maayo na ang ilang kahimtang dinhi. Kompleto na sila sa utilities (tubig ug kuryente),” matod ni Mayor Ouano. “Sa katapusan, makaselebrar na sila og Pasko dinhi sa atong mga pre-fabricated smart homes. Mas komportable kini alang kanila ug naghatag og mas hapsay nga palibot.”
Gihatagan og gibug-aton sa mayor nga gisiguro sa kagamhanan sa dakbayan nga andam na ang relocation site sa dili pa ibalhin ang mga bakwit.
Sa usa ka interview niadtong Disyembre 18, 2025, gipasabot ni Mayor Ouano nga ang mga pamilya gikan sa Barangay Alang-Alang ug Umapad maoy giuna tungod sa kadako sa kadaot sa ilang mga balay.
“Nihangyo mi sa ilang pagsabot kay dili sayon ang proseso, ug dili nako gusto nga ibalhin ang mga bakwit gawas kon andam na gyud ang lugar,” matod niya.
Dugang ni Mayor Ouano, ang modular housing nagtugot sa mga pamilya nga mabuhi nga dunay dignidad ug hinay-hinay nga mobalik sa normal nga kinabuhi human mawad-an sa hapit tanan panahon sa bagyo.
Gawas sa mga balay, ang mga pamilya nakadawat usab og mga relief goods, lakip na ang banig, bugas, balde, ug uban pang mga batakang panginahanglan.
Kini gipang-apud-apod pinaagi sa City Social Welfare Services Office (CSWSO), nga gipangulohan ni focal person Glydiza Gochoco. / ABC