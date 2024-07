16 ka polis nangamatay tungod sa pagserbisyo

Nagpahinumdom ang hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si Police General Rommel Francisco Marbil niadtong Dominggo, Hulyo 14, 2024, ngadto sa tanang mga polis sa nasod nga sundon ang ilang mga kauban nga nakalas sa pagtuman sa katungdanan ug buhaton nga inspirasyon ang ilang mga sakripisyo aron masiguro ang ilang kaluwasan.

Sa usa ka pahayag, miingon si Marbil nga gikan sa Enero 1 hangtod Hulyo 13, 2024, adunay kinatibuk-ang 16 ka mga polis ang namatay sa pagtuman sa katungdanan, samtang 40 ang nasamdan.

Ang labing bag-o nga insidente mao ang pagkasamad sa upat ka mga pulis sa Manila human sa usa ka engkwentro batok sa mga suspetsadong drugas sa Tondo.

Sigon ni Marbil nga ang ilang mga sakripisyo nagpakita sa dili mapugngan nga pagpaningkamot sa kapulisan alang sa kaluwasan ug seguridad sa publiko.

Gisulti niya nga ang kaisog nga gipakita sa mga nahulog nga pulis mahimong usa ka tinubdan sa inspirasyon alang sa ilang mga kauban aron manghinaut nga mahimong mas maayo, mas kusgan, ug mas abtik sa ilang mga katungdanan.

Gipasiugda usab niya nga ang ilang kaisog ug dedika­syon sa atubangan sa katalagman, nagpakita sa ilang komitment sa pagtuman sa balaod ug pagpreserba sa kalinaw.

“We owe an immeasurable debt of gratitude to our fallen heroes. These brave men and women sacrificed their lives and limbs to protect every Filipino family and safeguard our communities from criminal threats. While we mourn their loss, we must honor their memory by carrying forward their mission with the same valor and dedication they exemplified,” matod ni Marbil.

"Their courage must inspire us to perform our duties with the highest level of professionalism and utmost concern for our safety...," dason niya.