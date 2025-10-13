16 ka public schools sa Mandaue, gitay-og sa linog ipasusi sa DepEd
Nanawagan ang Department of Education (DepEd) 7 sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue nga magpahigayon og laing opisyal nga inspeksyon sa mga publikong eskwelahan nga nakaangkon og kadaot human sa bag-o lang nga mga linog.
Si Superintendent Bianito Dagatan nagkanayon nga nangayo na ang DepEd og tabang kang Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano aron ang inspeksyon ipahigayon sa Office of the Building Official (OBO).
Gibutyag ni Dagatan nga 16 gikan sa 48 ka mga eskwelahan sa Mandaue City ang nakita nga nakaangkon og nagkalainlaing matang sa kadaot.
Tungod niini, nangayo ang DepEd 7 og giya ug final nga desisyon sa Kagamhanan sa Siyudad sa sunod nga mga lakang aron maseguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo. Nagpaabot ang DepEd 7 sa resulta sa umaabot nga inspeksyon sa OBO nga maoy motino kon aduna bay dugang mga classroom nga mahimong delikado o depektuso.
Gipahibalo ni Dagatan nga ang ilang division engineer nagsugod na sa pag-andam og pormal nga report sa gidak-on sa kadaot.
Apan giklaro niya nga ang Mandaue City mahimong dili maapil sa mga top priority alang sa rehabilitation tungod kay ang ubang mga lugar sama sa Bogo City nakaangkon og mas grabe nga kadaot.
Bisan pa niini, gipasalig niya nga iduso gihapon sa DepEd 7 ang ilang opisyal nga hangyo alang sa tabang sa paglaom nga makadawat og bahin sa magamit nga pundo sa pag-ayo. / ABC