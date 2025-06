16 ka radio units sa CH wa pa mauli

Wala pa mauli ang 16 ka digital handheld radio units nga gipanag-iya sa gobiyerno nga gihuptan sa kanhi mga empleyado sa City Hall.

Gibutyag ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga posibleng ang sunod nga administrasyon na ang maningil sa mga radio unit. Sa press conference niadtong Hunyo 11, 2025, iyang giangkon nga wala pa siyay klarong update kon nabalik na ba ang mga radyo.

“Wala pa koy update ana, so I cannot give you a comment on that kon nauli ba or wala pa,” matod niya nga naghisgot sa Department of General Services (DGS) nga maoy nagdumala sa mga kabtangan sa siyudad.

“Murag wala pa gyud sila kahatag nako og definite answer or report kon nauli na ba tong mga radio,” dugang ni Garcia.

Gibutyag sab sa mayor nga naghuwat siya og rekomendasyon gikan sa City Legal Office.

“When I get back, I will ask them and then maabtan naman ko ana kay one week nalang man. I will leave that to the next administration on what to do with that,” matod niya.

Gikumpirmar ni Garcia ang iyang rekomendasyon alang sa bag-ong liderato, “Of course, my recommendation will be to pursue all remedies in recovering the assets of the City Government.”

Nitumaw kining isyu gikan sa report sa SunStar nga si City Administrator Kristine Joy Batucan, niadtong Abril 21, 2025, nagmando sa 16 ka kanhi empleyado nga ibalik ang mga digital radio sa DGS sulod sa 72 ka oras, uban sa pahimangno nga posible silang kasuhan kon mapakyas.

Si Garcia niingon nga nailhan ang mga naghupot sa mga radyo sa gobiyerno pinaagi sa mga equipment acknowledgment receipts.

Nagpasidaan siya nga kon dili ibalik ang mga unit, iduso ang legal nga lakang ngadto sa City Legal Office.

Nahibaw-an ni Garcia ang isyu pinaagi sa giingong paggamit sa mga radyo atol sa kampanya nga gihulagway niyang dili tukma nga paggamit sa kabtangan sa gobiyerno, ilabi na sa mga tawo nga dili na konektado sa City Hall.

Gihangyo sab ni Batucan ang Hello Marketing Inc., ang supplier sa mga radyo nga i-deactivate dayon ang mga unit sa dili awtorisado nga paggamit.

Ang mga digital radio orihinal nga gipalit niadtong 2020 atol sa administrasyon ni anhing Mayor Edgardo Labella alang disaster response and public safety communication.

Human sa kamatayon ni Labella niadtong 2021, ang mga kabtangan gisunod ni bise Mayor Michael Rama nga maoy nihulip isip mayor.

Sumala ni Disaster Office head Ramil Ayuman, ang imbentaryo ug turnover sa mga digital radio unit way klarong monitoring atol sa pag-usab sa administrasyon niadtong Oktubre 2024, human sa pagkatangtang ni Rama.

Ang 16 ka mga indibiduwal nga nailhan nga naghupot sa mga digital radio unit uban sa ilang katugbang nga serial numbers naglakip nila ni Elmer Mandanat, Noel Saciedo, Generous Flores Gonzales, Phillip John Singson, Angelo Zambo, Christ Mark Garma, Winston Nogra, Roger Luna, Archie Dereche, Mark Anthony Sayaboc, Dinnes Napoles, Emilio Acquizar, Kevin Sanchez, Roland Parawan, Jesena Teresita, ug Guy Unabia. / JPS