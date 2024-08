16 mobile clinics ipakatap sa Visayas

Mokabat sa 16 ka mga Mobile Health Clinic gikan sa Department of Health (DOH) ang gipadala ngadto sa mga rehiyon sa Visayas.

Ang maong mga mobile clinic magamit aron pagpauswag sa serbisyong pangmedikal ngadto sa hilit nga mga dapit.

Ang matag mobile clinic adunay modernong mga ekipong pangmedikal susama sa X-ray machines, ultrasound devices, hematology analyzers, binocular microscopes, ug chemistry analyzers.

Gipangulohan nila ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ug Undersecratary Dr. Glenn Mather Baggao ang turnover ceremony sa maong mga mobile clinic niadtong Lunes, Agosto 5 sa Cebu Provincial Capitol Compound inubanan ang mga Gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Bohol, Siquijor, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Eastern Samar, Southern Leyte ug ang mga provincial health officer sa ubang mga probinsiya.

Usa sa nangulo sa ceremonial turnover si First Lady Louise Araneta-Marcos isip parte sa “Bagong Pilipinas” Mobile Clinics program.

Matod ni Baggao nga mamahimo usab nga “Mini-Hospital” ang maong mga Mobile Health Clinic.

“Kung may mga medical mission ang mga provincial hospitals, pwede nila gamiton ito and then maganda ito kasi meron nang X-Ray. So yung pasyente na kailangan nang X-Ray, mga buntis nga kailangan i-ultrasound ay nandiyan na ang machine. So hindi na po sila lalayo,” si Baggao nagkanayon. / EHP