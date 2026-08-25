16 nadakpan sa swertres

Walo ka inahan ug walo sab ka amahan ang naposasan sa managlahing operasyon sa kapulisan batok sa illegal number games nga swertres sulod sa usa ka semana sa managlahing lugar sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang Argao Municipal Police Station ug RID PRO 7 nipahigayon sa anti-illegal gambling operation sa lugar gumikan sa daghang reklamo kabahin sa ilegal nga kalihukan nga walay permit.
Laing operasyon gipahigayon sa Dalaguete diin 13 ka usher ang nadakpan.
Nasayran nga si Police Col. Abubakar Udang Mangelen Jr., Director sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nimando nga hingusgan ang kampanya batok sa illegal numbers swertres games nga nag-operates sa Probinsiya sa Sugbo. / GPL