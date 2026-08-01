160 ka violations natala sa LTO-7 atol sa ilang enforcement drive

Nakatala ang Land Transportation Office (LTO) 7 og kinatibuk-ang 160 ka mga kalapasan sa trapiko ug transportasyon atol sa duha ka adlaw nga mas gipahugtan nga operation sa lungsod sa habagatang-kasadpan sa Lalawigan sa Sugbo niadtong Hulyo 23 hangtod 24, 2026.
Ang maong nga operasyon, nga gipangulohan ni LTO 7 Director Wendel Dinglasan, kabahin sa padayong kampanya sa ahensya sa pagpalig-on sa kaluwasan sa dalan, pagpatuman sa mga balaod sa transportasyon, ug pagpukgo sa mga ilegal nga operasyon sa transportasyon sa Central Visayas.
Nag-unang kalapasan nga natala mao ang 37 ka kalapasan sa Republic Act (RA) 4136, o ang Land Transportation and Traffic Code; 71 sa RA 8750, o ang Seat Belts Use Act of 1999; ug 47 sa RA 10054, o ang Motorcycle Helmet Act of 2009.
Ang uban nga mga kaso naglangkob sa uban pang mga kalapasan sa trapiko.
Nakasakmit usab ang LTO og tulo ka unregistered motor vehicles ug duha ka colorum nga van, samtang upat ka sakyanan ang gi-impound tungod sa kalapasan sa mga balaod sa transportasyon.
Gipahayag ni Dinglasan nga ang gipahugtan nga enforcement drive kabahin sa padayong paningkamot sa ahensya nga hipuson ang mga ilegal ug dili-rehistradong nga mga sasakyan sa pampublikong dan.
Gipasalig sa ahensya ngadto sa publiko nga ang susamang mga operasyon magpadayon sa tibuok rehiyon isip kabahin sa ilang sa mas luwas, mas disiplinado, ug mas nagsubay sa balaod sa kadalanan.
Gitudlo sa LTO 7 si Geralgin Balatucan isip pinakaunang babaye nga mangulo sa Regional Law Enforcement Service sa rehiyon.
Pangulohan ni Balatucan ang usa ka enforcement operation sa V. Rama Avenue sa Dakbayan sa Sugbo, nga giubanan sa mga bag-ong gihimong babayeng law enforcement officers ug mga miyembro sa LTO 7 Law Enforcement Team.
Matod ni Dinglasan, ang pagkatudlo ni Balatucan nagpakita sa paningkamot sa ahensya nga mobukas og dugang mga oportunidad sa pagpangulo alang sa mga babaye sa law enforcement.
“This is more than an enforcement operation; it is a testament to the growing role of women in public service and law enforcement. LTO Region 7 remains committed to fostering an organization where leadership is earned through merit, professionalism, and dedication to serving the Filipino people,” matod pa ni Dinglasan.
Gipahayag sa ahensya nga magpadayon kini sa pagtutok sa road safety enforcement samtang nagmintinar sa mga sumbanan sa kaarang, propesyonalismo, ug integridad taliwala sa ilang mga kawani. / DPC