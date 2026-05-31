16,000 balikbayan boxes gibiyaan

Kapin sa 16,000 ka balikbayan boxes nga alang sa Cebu recipients ang lakip sa libuan nga packages nga gibiyaan sa usa ka cargo firm nga kasamtangang nag-atubang og mga kriminal nga sumbong nga gipasaka sa Bureau of Customs (BOC).
Gipahibalo sa BOC niadtong Biyernes, Mayo 29, 2026, nga nagpasaka kini og mga kriminal nga sumbong batok sa Makati Express Cargo, Inc. (MECI), uban sa pipila ka mga opisyal ug kawani niini, tungod sa giingong pagbiya sa tinagpulo ka libo nga balikbayan boxes nga alang unta sa nagkadaiyang mga dapit sa nasod.
Ang mga rekord gikan sa ahensya nagpakita nga 50 ka mga container nga nagdala og mokabat 16,431 ka balikbayan boxes ang niabot pinaagi sa Port of Cebu apan gibiyaan nga wala ma-claim ug sa ulahi gideklara nga "impliedly abandoned" pabor sa kagamhanan ubos sa Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).
Ang mga kargamento sa Sugbo naglangkob sa dako nga bahin sa 117 ka mga gibiyaang container sa tibuok nasod, nga adunay sulod nga mga 36,826 ka balikbayan boxes.
Sa kinatibuk-an, 65 ka mga container nga nagdala og mga 19,671 ka mga kahon ang nisulod pinaagi sa Manila International Container Port, samtang duha ka containers nga adunay sulod nga mga 724 ka mga kahon ang niabot sa Davao.
Matod sa BOC, ang mga gibiyaang kargamento natapok gikan sa tuig 2024 hangtod 2025 human ang MECI giingong napakyas sa pag-proseso, pag-claim, ug pag-abag sa pagpagawas sa mga consolidated balikbayan boxes nga kargamento nga niabot sa Manila, Cebu, ug Davao.
Sa wala pa gipasaka ang mga sumbong, ang kawanihan nagpagawas og final show cause order ngadto sa MECI niadtong Oktubre 21, 2025, nga nagmando sa kompanya sa pag-proseso sa pagpagawas sa mga nag-overstay niining kargamento ug pagbayad sa tukmang mga buhis, customs duties, ug uban pang mga bayranan.
Ang BOC nagkanayon nga ang kompanya giingong napakyas sa pagtuman niini.
Gisuspendi ug giwagtang usab sa ahensya ang rehistrasyon sa MECI niadtong Enero 22, 2026, tungod sa balikbalik nga kapakyasan sa pag-lodge og goods declaration ug pag-claim sa mga kargamento sulod sa gitagal nga panahon, nga niresulta sa pag-overstay ug pagbiya sa mga kargamento.
Matod sa BOC, ubay-ubay nga mga Overseas Filipino Worker (OFW) ug mga manugdawat sa packages ang nangayo og tabang human ang ilang balikbayan boxes nagpabiling wala mapadala.
Ang mga sumbong, nga gipasaka sa Department of Justice, nag-akusa sa MECI ug sa mga responsable nga opisyal niini sa paglapas sa mga probisyon sa CMTA ug mga regulasyon sa customs nga nagdumala sa mga freight forwarder, importer accreditation, ug consolidated balikbayan box shipments.
Giingon usab sa kawanihan nga ang MECI naghimo og sayop nga representasyon sa impormasyon sa mga rehistrasyon niini, napakyas sa husto nga pagbutyag sa mga langyaw niining consolidator, ug nagpadayon sa pagdawat og mga kargamento bisan pa man sa nangaging mga gibiyaang kargamento ug mga kakulangan sa operasyon.
Nasayran usab sa mga imbestigador nga ang pipila sa mga narehistrong address sa negosyo ug bodega sa kompanya dili na operational.
Si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nagkanayon nga ang ahensya nagpabilin nga committed sa pagpanalipod sa mga OFW ug sa pagpanubag sa mga buhatan nga napakyas sa pagtuman sa ilang mga obligasyon.
“Behind every Balikbayan Box is a family waiting for a piece of home from their loved ones abroad. These boxes represent years of hard work and sacrifice. The BOC will pursue accountability and ensure that those responsible for their abandonment and non-delivery answer for their actions,” matod ni Nepomuceno.
Gipadayag sa BOC nga nagpadayon kini sa pakigkoordinar sa uban pang mga ahensya sa kagamhanan aron matagaan og sulbad ang maong isyu ug kasamtangan pa gihapon nilang gihatod ang gibiyaang balikbayan boxes ngadto sa mga hingtungdan. / JGS