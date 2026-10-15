16,000 Blossoms: Dan-ag Baybay City

Kon ang Cebu adunay 10,000 Roses sa Lungsod sa Cordova, ang Baybay City sa Leyte aduna sab kaugalingong talagsaong atraksyon nga dili angay palabyon. Dili lang 10,000 kondili kapin 16,000 ka mga rosas nga naghatag og kolor ug kahayag sa usa ka bukid sa maong siyudad.
Nailhan kini nga 16,000 Blossoms, usa ka destinasyong nakadani sa mga bisita tungod sa talagsaong katahom niini, ilabi na panahon sa kagabhion.
Sa dihang mosidlak na ang mga suga, ang mga rosas, uban sa higanteng mekanikal nga mga alindahaw ug kaba-kaba, mosundayag og nagkalainlaing kolor nga makapadugang sa kaanyag sa palibot. Ang maong talan-awon murag usa ka tanaman nga nigawas gikan sa kalibotan sa mga sugilanon.
Apan dili lamang ang mga rosas ang makapahingangha dinhi. Ang 16,000 Blossoms nahimutang sa Lintaon Peak, diin makita ang nagbawod nga kabukiran nga natabonan sa lunhaw nga mga tanom ug ang halapad nga asol nga kadagatan. Ang kombinasyon sa bukid, dagat ug mga suga naghatag og talan-awong lahi sa naandan nga mga destinasyon sa siyudad.
Usa sa labing nindot nga higayon sa pagbisita mao ang pagsalop sa adlaw. Samtang anam-anam nga mawala ang kahayag sa adlaw sa kapunawpunawan, ang kalangitan mag-usab-usab og kolor, nga naghatag og talagsaong hulagway sa kinaiyahan. Sa pag-abot sa kagabhion, ang mga rosas mosiga ug mopuli sa kahayag nga gibiyaan sa adlaw.
Gikan sab sa tumoy sa Lintaon Peak, masud-ong ang kinapusoran sa Baybay City ug ang nagkalapad nga palibot niini.
Labaw pa sa mga rosas ug makapahinganghang talan-awon, nagbarog sab dinhi ang higanteng imahe sa Mahal nga Birhen, nga murag mahigugmaong nagbantay sa siyudad ug sa mga lumulupyo niini.
Sa Baybay City, ang katahom sa kinaiyahan, kahayag sa mga rosas ug espirituwalidad naghiusa aron makahimo og usa ka destinasyong angay bisitahon ug hinumdoman. /