168 ka mga laptop nga non-NTC approved device gisakmit sa CIDG

Gironda ang usa ka tindahan sa electronic products nga nahimutang sa Luym Building sa dalan Plaridel, Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Sugbo human nasakpan nga namaligya og mga laptop nga walay lisensya ug certification gikan sa National Telecommunications Commission (NTC).
Ang pagronda gipahigayon sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) - Mandaue City Field Unit uban sa Police Regional Office (PRO) 7 ug sa pakig-alayon sa NTC, alas 12:44 sa hapon niadtong Martes, Mayo 19, 2026.
Gitawag ang maong operasyon og “Oplan Mega Shopper,” nga kabahin sa flagship program sa CIDG batok sa pagpamaligya og mga produkto nga walay pagtugot sa ahensya sa gobiyerno.
Duha ka mga tawo ang gipangpusasan atol sa entrapment operation nga sila si alyas Haradel, 35, nga maoy target sa operasyon, residente sa dalan Manalili, Victoria Building, Dakbayan sa Sugbo; ug si alyas Frexi, 32, taga Upper Lucimba, Barangay Pardo.
Una niini, ang CIDG-Mandaue City Field Unit nakadawat og reklamo kalabot sa maong tindahan sa dalan Plaridel nga namaligya og mga laptop nga walay gipakitang permit.
Tugod niini, dinalian nga gilusad sa CIDG ang validation ug surveillance.
Sa dihang nasuta nga tinuod ang reklamo, nakig-alayon dayon sila sa Regional Special Operations Group (RSOG) 7, Regional Intelligence Unit (RIU) 7, Cebu City Police Office (CCPO), ug sa NTC alang sa entrapment.
Usa ka polis ang nagpaaron-ingnon nga kustomer nga mopalit og laptop.
Sa dihang natunol na sa mga suspek ang produkto, gilusad dayon ang pagdakop kanila.
Nasakmit sa mga polis sulod sa tindahan ang 168 ka lain-laing brand sa laptops nga walay conformity markings, required certifications, permits, ug approvals gikan sa NTC nga nagpamatuod nga legal ang ilang negosyo. / AYB