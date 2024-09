169 ka langyaw nalambigit sa Pogo gibiyahe sa Manila

Gibiyahe paingon sa kaulohan kadtong 169 ka mga langyaw nga gipasakahan og kaso nga nanarbaho dinhi sa nasod nga way mga dokumento ug wa sab silay mga Visa, Martes, Septiyembre 4, 2024, diin sila mag-atubang og mga kaso ug deportation proceedings.

Gikuha ang mga langyaw human sa pagronda sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) hub sa Barangay Agus, dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Agusto 31.

Si National Bureau of Investigation (NBI) 7 Regional Director Renan Oliva atol sa press conference niadtong Martes, Septiyembre 3, nihatag og gibug-aton nga kinahanglang atubangon sa maong mga indibidwal ang mga kaso nga ipasaka batok kanila sa dili pa mobiya sa nasod.

“Those who are charged have to face the cases filed against them before they can be deported. That’s the rule,” matod pa ni Oliva.

Dugang niya nga ang mga gipasakahan og kaso kinahanglang magpabilin sa nasod aron atubangon ang mga kaso batok kanila.

Ang mga Chinese, Burmese, Indonesian, Malaysian, ug Taiwanese national gi-turnover sa Bureau of Immigration (BI) aron matanggong sa buhatan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (Paocc) sa Pasay, City.

Si Amai Matugas, pangulo sa regional intelligence operations unit sa BI 7, nitaho nga ang mga nasikop nga langyaw naglakip sa 69 ka mga Indonesian, 19 ka Chinese, unom sa Myanmar, usa sa Malaysia, ug duha sa Taiwan.

Sa koordinasyon sa Paocc ug sa Philippine Air Force, ang mga langyaw gidala pinaagi sa C-130 turboprop military aircraft Miyerkules sa hapon.

Samtang si Dominador Cimafranca, Associate Regional Director sa NBI 7, niingon nga sugdan na nila ang dokumentasyon sa search warrant aron masusi ang mga device ug gadgets nga nadiskubre atol sa operasyon.

“We will be starting the documentation of the search warrant to examine those devices that have been discovered in the conduct of the rescue…to be seized were computer monitors, laptops, cell phones that were used in their scam,” sigon pa ni Cimafranca.

Dugang pa niya nga ang mga script nga gigamit sa mga biktima sa scam gikan sa China, Malaysia, Indonesia, ug uban pang mga nasod susihon usab.

“We will conduct a forensic examination on those devices. The examination will prove that there was really a Pogo operation here,” dugang pa ni Cimafranca.

Matod ni Oliva, ang tigpamaba sa Paocc nga si Wilson Casio nikompirmar nga adunay mga kalihokan nga sama sa Pogo sa hotel tungod kay lailaing matang sa mga scam, sama sa gugma ug investment scam, ang makita base sa inisyal nga evaluation sa mga ebidensya.

Ang operasyon sa Pogo hub sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City namugna human sa reklamo sa illegal detention sa tulo ka mga Indonesian national nga nakaikyas sa lugar. / DPC