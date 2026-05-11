1.6M nga pamilya’ng Pilipino nahaw-as sa tumang kalisod

Nilampos ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa ilang paningkamot nga makunhoran ang gidaghanon nga mga kabos nga pamilya human nga kapin sa 1.6 milyon ka pamilyang Pilipino ang nakagradwar sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).
Matod ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao niadtong Lunes, Mayo 11, 2026, nga sulod sa dul-an 18 ka tuig nga implementasyon, nakatabang ang 4Ps ngadto sa kapin 1.6 milyon ka pamilya aron makahaw-as sa kakabos, nga nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa kagamhanan sa pagtabang sa kabus nga mga pamilya.
Gipahibalo sab nga ang administrasyong Marcos nagtinguha nga mapakunhod ngadto sa usa ka digit ang poverty incidence sa 2028 pinaagi sa usa ka whole-of-government nga pamaagi batok sa kagutom ug kakabos.
Labing daghan sa mga pamilyang nakagradwar gikan sa 4Ps naggikan sa Cordillera Administrative Region nga adunay kapin 174,000 ka self-sufficient nga household, gisundan sa National Capital Region (kapin 141,000), Ilocos Region (labaw 129,000), Calabarzon (kapin 127,000), ug Central Luzon (labaw 122,000).
Ang 4Ps National Program Management Office (NPMO) nag-assess sa mga benepisyaryo pinaagi sa Social Welfare and Development Indicator (SWDI) nga nagtino sa kahimtang sa ekonomikanhong kapasidad ug sosyal nga kaangayan sa panimalay.
Ubos sa SWDI, gibahin ang mga panimalay sa tulo ka lebel: survival (Level 1), subsistence (Level 2), ug self-sufficient (Level 3). Gigamit ang resulta aron mahibaw-an ang angay nga interbensyon aron makab-ot ang self-sufficiency. Alang sa pagkab-ot sa Level 3, gipatuman ang 4Ps Kilos-Unlad Social Case Management Strategy aron matabangan ang mga pamilya nga makagawas sa programa.
Ang estratehiya naglakip sab sa kooperasyon sa ubang ahensiya sa gobiyerno ug pribadong sektor aron mahatagan og gikinahanglan nga suporta ang mga benepisyaryo. Gipasiugda ni Dumlao nga ang 4Ps dili lang temporaryo nga tabang apan usa ka puhonan alang sa kaugmaon nga nagpalig-on sa kapasidad sa mga pamilya aron makab-ot ang gitinguha’ng kalambuan. / PNA