17 anyos lider sa 4 nga nasikop sa ‘carnapping’

Palawman sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang i­­lang imbestigasyon labot sa pagkasikop sa upat ka mga suspek sa pagpangawat sa mga motorsiklo ubos sa hu­risdiksyon sa Mambaling Police Station.

Nabawi sa mga polis ang upat ka mga motorsiklo nga gi-carnap sa upat ka mga suspek nga una nilang gibaligya sa Sitio Tabay, Barangay Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo hinungdan nga sila nailhan ug nadakpan sa follow up operations sa Mambaling Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Jonathan Bethooven Taneo.

Usa ka concerned citizen nipahibawo sa kapulisan human wala makapakita og dokumento ang mga suspek sa maong mga motorsiklo.

Usa sa mga nadakpan nga si Earl Lawrence Puerto nitudlo sa 17 anyos nga ilang kauban nga maoy lider ug nitudlo usab unsaon pagkawat og motorsiklo gamit ang flat screw driver.

Ang tumang kalisod sa kinabuhi ang nitukmod kaniya sa pagsulod sa maong krimen.

“Giagda ko sa akong migo nga mouban nya wala na gyud mi bugas ba. Naatlan nga wala’y kwarta, nikuyog ko niya kay wala’y bugas sa amoa,” matod ni Puerto.

Tungod sa maong kalamboan, ang Cebu City Police Office (CCP0) mohimo og dugang pakisusi subay sa pamahayag sa mga suspek.

Duna siyay gipangbutyag nga mga ngalan nga dili lang una ikabutyag sa publiko hinungdan nga mopalawom sila sa ilang imbestigasyon.

Lakip sa ilang tan-awon ang pangangkon ni Puerto nga ang 17 anyos maoy ilang leader sanglit nasayod na kini unsaon sa pagpaandar sa mga motorsiklo bisan walay yawe mahimo niya kini tungod kay nakatrabaho og motorshop.

“Katong lang alegasyon nga siya ang leader murag naay tinuoran but again we have to gather more ebidensiya pa gyud bahin niana,” matod ni Lt. Col. Janette Rafter, deputy director for operations sa CCPO.

Giangkon ni Rafter nga alar­ming ang maong hitabo sang­lit menor pa ang nalambigit sa krimen nga mao usab ang gitudlo nga lider.

Usa sa ilang subayon ko daghan na ba nga nabiktima ang mga suspek bisan sa pangangkon nga karon pa sila nakahimo niini.

Si Police Colonel Ireneo Da­logdog, hepe sa kapulisan sa dak­bayan sa Sugbo, nimando sa iyang mga personnel nga monitoron pag-ayo ang lihok sa mga ka­watan og motorsiklo sa siyudad.

“Kining atong mga station gina-encourage nga i-monitor kinsa tong tawo nga involve sa kining violation sa New Anti-Carnapping Act of 2016 kay nasayod mao ni siya’y deterrent factor nga katong involved sa shooting incident, involved sa robbery incident mapakgang ang ilahang illegal activity,” ma­tod ni Dalogdog.

Nagtuo ang kapulisan nga duna pay lain nga grupo sa mga kawatan og motorsiklo sa dakbayan nga gawasnon.

Awhag nila sa publiko nga kon mag parking sa ilang mga motorsiklo, anha sa labing luwas nga lugar. Ang upat ka mga suspek gikatakda nga pasakaan og mga kasong carnapping karon, Huwebes, Enero 25, 2024. /