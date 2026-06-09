17 anyos nakuhaan og tunga sa kilo nga shabu, na-rescue

Sakpan sa akto ang usa ka 17-anyos nga lalaki human “na-rescue” sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Guadalupe Police Station 9 atol sa gilusad nga buy-bust sa Sityo Tabay, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo alas 6:35 sa gabii niadtong Dominggo, Hunyo 7, 2026.
Ang maong menor de edad gipaubos sa kustodiya sa PDEA 7 ni Director Joel Plaza human mabaligyaa’g shabu ang usa ka undercover agent.
Matod sa mga awtoridad, diha na nila nasayran nga 17-anyos pa lang diay ang suspek human sa operasyon tungod kay wala siya mabantayi atol sa gihimong case buildup.
Nasakmit gikan sa menor ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang og 75 gramos ug adunay gibana-banang market value nga P510,000.
Lakip sa narekober ang buy-bust money, usa ka cellular phone, ug uban pang mga ebidensya nga kasamtangan na nga giduso sa PDEA 7 Laboratory alang sa pagsusi.
Sumala ni Leia Alcantara, ang tigpamaba sa PDEA 7, nakurat sila sa impormasyon gikan sa ilang informant nga nagkanayon nga makabaligya ang maong menor og hangtod sa 500 gramos nga shabu matag semana.
Giangkon sab sa batan-on nga duna siya’y kauban o partner niining maong ilegal nga kalihukan, diin padayon pa kining gipaubos sa imbestigasyon aron mailhan ang utok niini.
Tungod kay menor de edad, ang maong batan-on gi-refer na sa PDEA 7 ngadto sa Cebu City Social Welfare and Development Department (CSWDD) alang sa pag-isyu og certificate of preliminary determination of discernment.
Giandam na sa mga awtoridad ang ipasakang kaso batok sa menor tungod sa paglapas sa Section 5, Article II sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. / AYB