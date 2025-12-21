17 ka polis gitaktak tungod kay ‘nagtagay’ sud sa police station

Gipangtangtang sa ilang mga puwesto ang hepe sa Dolores Municipal Police Station sa Eastern Samar ug 16 sa iyang mga sakop human nag-viral ang usa ka hulagway sa ilang panag-inom sulod mismo sa estasyon sa pulis.
Sa usa ka interbiyu sa mga tigbalita, matod ni Lieutenant Colonel Analiza Armeza, tigpamaba sa Eastern Visayas regional police office, nga si Regional Police Director PBGen Jason Capoy nimando sa dinaliang pagtangtang sa mga gipangtumbok lakip na ang usa ka non-uniformed personnel nga nalambigit sa maong panag-inom sulod sa estasyon niadtong Disyembre 15, 2025.
“Yes, sa initial report na ating na-receive ang personnel ay meron Christmas party that time. So nag-inuman sila sa police station,” matod ni Armeza.
“Under sa ating protocols and guidelines, bawal kasi ang mag inom sa loob ng police station kaya yun nga after we have received the report, nagkaroon ng investigation.”
Gibutyag ni Armeza nga kadaghanan sa nalambigit nga mga polis "on duty" o anaa sa oras sa trabaho sa dihang nahitabo ang insidente. Giklaro ni Armeza nga dili nila paundayunan ang bisan unsang sayop nga binuhatan sa ilang mga sakop.
"If mapatunayan na meron nga error or violation of protocols ng ating involved personnel ay meron meron karampatang penalty," batbat ni Armeza. / TPM, SunStar Philippines