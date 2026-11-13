17 ka sapa sa Sugbo gisusi alang sa bulk water supply

Labing minos 17 ka sapa sa tibuok Sugbo ang gisusi isip tinubdan sa bulk water aron matubag ang nagkadakong panginahanglan ug mapangandaman ang posibleng kanihit sa tubig.
Gibutyag ni Cebu Provincial Inter-LGU Waterworks Systems Office (CPILWSO) head Aldrin Barade atol sa budget hearing niadtong Miyerkules, Nobiyembre 11, 2026, nga naghimo ang iyang buhatan og imbentaryo sa mga dagkong sapa aron masuta ang ilang kapasidad ug kasaligan isip long-term water sources.
Apan gipasabot niya nga ang maong pagsusi nagkinahanglan og inadlaw nga pag-monitor sulod sa labing minos usa ngadto sa duha ka tuig aron malakip ang kausaban sa panahon, ilabi na panahon sa ting-init.
“Naa pa mi sa identification kay wala mi capacity sa technical equipment and monitoring kay it needs daily monitoring sa iyang source unya for one-year cycle or two-year cycle ang monitoring ani kay moagi baya ni og dry season,” matod ni Barade.
Aron matabangan ang maong pagsusi, gisugyot sa CPILWSO ang pagtukod og Water Resources Monitoring Network, nga giaprobahan na ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Naglakip ang proyekto sa pagkuha og consultant aron mohimo og feasibility study sa mga posibleng tinubdan sa tubig alang sa dugay nga panginahanglan sa probinsiya. Tumong sa maong proyekto ang pagpalapad sa suplay sa mainom nga tubig ngadto sa mga local government unit (LGU) sa tibuok Sugbo.
Lakip sa mga LGU nga unang giila alang sa maong proyekto ang Moalboal, San Fernando, Argao, Barili, Boljoon, Oslob, Samboan, Alcoy, Alegria, Badian, Dalaguete, Tuburan, Asturias, Pinamungajan, Aloguinsan, Tabogon, San Remigio, Tabuelan, Sogod, Dumanjug, Ronda, Alcantara, Malabuyoc, Ginatilan, ug Santander.
Matod ni Barade, gigamit nila ang mga datos nga natigom sa kanhi administrasyon sa pag-ila sa mga dagkong tinubdan sa tubig.
Apan iyang gitumbok nga kausa ra gisukod ang water yield sa kanhi pagsusi, lahi sa gisugyot nga pagtuon nga nagkinahanglan og regular nga monitoring aron matino kon unsa ka dako ang suplay nga kasaligang mahatag sa matag tinubdan.
“Ang kulang lang sa study sa previous administration is that ang ilang measurement sa water source kay one time lang. But if we conduct feasibility on this, daily gyud dapat ang monitoring ani sa iyang yield,” dugang ni Barade. / CDF