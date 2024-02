17 nang nangamatay sa baha sa Mindanao

BAKWIT: Ang Armed Forces of the Philippines (AFP) mitabang sa pagpabakwit gikan sa mga dapit sa Mindanao nga nangaapektuhan sa baha ug landslides. / Armed Forces of the Philippines pinaagi sa NDRRMC

Superbalita Cebu Niabot na ngadto sa 17 ang ihap sa nangamatay tungod sa pagbaha ug pagdahili sa yu­ta tungod sa hiniusang e­pek­to sa northeast moonsoon kun amihan ug trough sa low pressure area sa Mindanao. Sa usa ka press conference sa Lunes, Pebrero 5, 2024, si Philippine National Police (PNP) Chief General Benjamin Acorda Jr. miingon nga walo ka mga indibidwal ang gikataho nga missing, samtang upat ang nangasamdan sa apektadong mga lugar. Siya niingon nga adunay ki­na­tibuk-an nga 724 ka mga evacuation centers ang natukod aron sa pagtabang sa mga apek­tadong populasyon, 8,181 ka mga pamilya o 30,719 ka indibidwal. Sa usa ka situational report, alas 8 sa buntag sa Lunes, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nagkanayon nga lakip sa apektadong mga rehiyon mao ang Northern Mindanao, Davao, Soccsksargen, Caraga ug ang Bangsamoro region. Matod pa nga adunay kinatibuk-an nga 42 ka rain-induced landslides ang natala, samtang 181 ka lugar sa Davao, Caraga ug Bangsamoro ang nabahaan. Mokabat sa 101 ka balay ang nangaguba tungod sa ka­lamidad. Ang NDRRMC nagkanayon nga ang kantidad sa kadaot sa imprastraktura gibana-bana nga P2.610 milyunes. Kapin sa P31 milyunes nga balor sa ayuda sa mga apektadong populasyon ang nahatag pinaagi sa Department of Social Welfare and Development.