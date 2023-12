17 nang patay sa aksidentsa Ceres; mgmt. motabang

Di mominos sa 17 ka mga tawo ang kompirmadong nangamatay human ang Ceres bus nahulog sa bung-aw mga alas 4:30 sa hapon sa Martes, Disyembre 5, 2023, sa Barangay Igbucagay, lungsod sa Hamtic, probinsya sa Antique.

Ang labing ulahi nga namatay nabugtoan sa kinabuhi mga alas 3 sa kaadlawon sa Miyerkules, matod sa Provincial Government sa usa ka press conference sa Miyerkules sa buntag, Disyembre 6, 2023.

Si Antique Governor Rhodora Cadiao niingon nga ang Ceres bus nagkarga og 28 ka mga pasahero sa dihang nahulog kini sa 60 ngadto sa 70 ka tiil nga gilawmon sa bung-aw subay sa iyang gihulagway nga “killer curve” sa Igbucagay.

Ang mga nangamatay naglakip sa drayber sa bus, konduktor ug line inspector, ingon man duha ka mga langyaw.

Padayon pa nga gi-verify sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO)-Antique ang identity sa mga nangamatay.

Sa 28 ka mga sakay sa bus, 17 ang kompirmadong patay, upat ang anaa sa stable nga kondisyon sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa Antique ug pito ang kritikal nga mga pasahero nga gidali sa pagdala sa Iloilo alang sa dugang medikal nga pagtambal.

Ang PDRRMO niingon nga ang retrieval operation gihunong sa Miyerkules sa buntag tungod kay nakuha na ang tanang makitang lawas. Ang bus, bisan pa, wala pa makuha gikan sa lugar nga nahulgan.

Gipasalig ni Cadiao nga abagahon sa Provincial Government ang tanang galastuhan sa tambalanan sa mga biktima ug mohatag sila og pasiunang P28,000 nga hinabang pinansyal sa ilang tagsa ka mga pamilya.

Dugang pa niya nga nakig-alayon na sila sa kabanay sa mga biktima.

Sa usa ka pamahayag, ang Vallacar Transit Inc. (VTI) nangayo og pasaylo sa mga biktima ug gipasalig niini nga mokooperar kini sa bisan unsang imbestigasyon nga ipahigayon kalabot sa maong butang.

“In coordination with the LTFRB Region 6, the management has decided to voluntarily suspend all operations of the 12 remaining units under the franchise involving Case No. 11-VI-021-AK pending investigation, wherein the bus involved in the incident had been a part of,” kini nagkanayon.

Nipasalig usab sila nga mohatag og hinabang pinansyal sa mga pamilya sa mga biktima. (SunStar Philippines)