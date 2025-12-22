170 ka drug suspects, sikop sa Central Visayas

Gipakusgan sa Police Regional Office (PRO) 7 ang ilang kampanya batok kriminalidad aron pagseguro nga hapsay ug malinawon ang kasaulogan sa holiday season.
Sulod lang sa unom ka adlaw gikan sa Disyembre 14-20, 2025, ang PRO 7 nakatala og 170 ka mga drug personality nga nasikop ug kapin 4 ka kilo sa gituohang shabu nga gibanabana nga mokantidad sa P28.7 milyunes nga nasakmit.
Samtang sa ilang paghingusog sa pagpangita sa mga wanted person, nakasikop ang PRO 7 og 63 ka mga indibidwal diin pito niini giila nga most wanted.
Wala sab sila magpauwahi sa ilang kampanya batok loose firearms, diin 38 ka armas nga way lisensya, usa ka explosives, ug 62 ka mga buhing bala ang ilang nasakmit, samtang 22 ka tawo ang nangadakpan.
Sa ilang kampanya batok illegal nga sugal, ang kapulisan nakasikop og 29 ka mga sugarol ug nakasakmit og kuwarta ug kahimanan sa sugal.
Subay niini, si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nidayeg sa iyang mga sakop sa nakab-ot niini nga accomplishment.
“As Christmas approaches, PRO 7 remains relentless in its efforts to protect our communities. These strong weekly gains demonstrate our resolve to keep illegal drugs and criminal elements away so the public can celebrate safely and meaningfully,” matod sa heneral. / AYB