1,700 ka security personnel ipakatap sa Pasigarbo sa Sugbo sa Dominggo

Moabot ngadto sa 1,700 ka mga police personnel, sundalo ug ubang mga ahensya sa gobyerno lakip na ang mga force multipliers ang mobantay sa laing dakong kalihukan sa Sugbo, ang ‘Pasigarbo sa Sugbo’ sa Dominggo, Agusto 25, 2024 nga dugokan sa mga tumatan-aw ug mga bisita.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 nga dunay augmentation gikan sa lainlaing Provincial ug City Police Office sa Central Visayas lakip na sa Regional Mobile Force Company.

Gawas niini dunay ipakatap nga mga sundalo gikan sa Armed Forces of the Philip­pines sama sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy ug Bureau of Fire Protection.

Kon unsa ang ilang gihimo sa nanglabay nga mga Pasigarbo sa Sugbo ug sa Sinulog mao usab ang ilang paghatag sa seguridad aron masiguro nga luwas ang mga bisita nga mosaksi sa maong kalihukan.

"What we have done here is we have taken into account kadtong nahitabo in previous pasigarbo and Sinulog, this is the specific instruction of our Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin to make sure that everything will be alright as far as security is concerned," matod ni Pelare.

Nagsugod na sa pagpangabot ang mga bisita gikan sa lain-laing nasod ug usa sa ilang gilauman nga moabot sab sa Sugbo ang mga bisita gikan sa nasod sa Russia diin ang gitahasan nga mobantay niini mao ang Police Security Protection Unit.

Wala hinuon makadawat og hulga ang kapulisan nga nagtinguha nga mosamok sa maong kalihokan apan dili sila mo kompyansa nga tungod ani ipatuman ang alert status atol sa adlaw sa Pasigarbo.

Kapin sa 50 ka nga contingents ang mosalmot sa Pasigarbo diin gibutang sila sa mga billeting area nga dunay mga polis nga nakabantay.

Dunay himuon nga dry run ang Cebu City Police Office uban sa security team sa PRO-7 aron masayran kung unsay kuwang ug kon dunay adjustments nga kinahanglan. / AYB