1,700 ka tawo nalambigit sa ilegal nadakpan sa CPP0

Dul-an sa duha ka libo ang nadakpan sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo sa usa ka semana nga anti-criminality operations gikan sa Enero 19-25, 2026.
Labing daghan niini nakalapas sa mga ordinansa sa matag local government units.
Sa data nga gipahibalo sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nakalusad sila og 1,112 ka operations pagpatuman sa mga ordinansa sa matag lungsod ug siyudad sa lalawigan nga niresulta sa pagkasikop sa 1,770 ka mga individwal diin ang silot mao ang multa nga moabot ang tanan sa P96,510.
Sa ilang kampanya batok sa ilegal nga drugas, nakalusad og 55 ka operation ang kapulisan nga niresulta sa pagkasikop usab sa 71 ka mga individwal ug pagkasakmit sa 123.21 gramos nga gituohang shabu nga mokantidad sa P837,828 nga pulos napasakaan og kaso sa korte.
Samtang gihingusgan sab ang ilang paggukod sa mga wanted persons diin nakalusad sila og 48 ka operations batok niadtong dunay mga pending warrant of arrest gikan sa korte ug nisikop sa 47 ka mga akusado.
Sa 47, lima kanila giila nga Most Waned Person ug 42 ang other wanted persons nga nabalhog na sa mga custodial facility sa matag lungsod ug siyudad.
Nakahimo sab og 12 ka operations ang CPPO batok sa loose firearms nga nisakmit sa 7 ka armas, upat niini gitahan sa mga police stations, usa ka explosive, ug siyam ka tawo ang nadakpan nga gipasakaan na og kaso. / AYB