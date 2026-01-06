1,740 ka ‘wanted’ nasikop sa tuig 2025

Gipasigarbo sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) ang kalampusan sa ilang kampanya batok sa mga pinangita sa balaod human nasikop ang dul-an sa duha ka libo ka mga wanted persons sa tibuok tuig 2025.
Base sa record sa CPPO sugod Enero 1 hangtod Disyembre 31, 2025, nakalusad ang kapulisan og 1,797 ka manhunt operations.
Kini miresulta sa 2,054 ka warrants of arrest ang naselbi ug 1,740 ka mga indibidwal ang malampusong nadakpan.
Sa maong gidaghanon, 246 niini giila nga Most Wanted Persons (MWP), samtang 1,494 ang dunay mga pending nga kaso.
Matod ni Police Colonel Abubakar Udang Mangelen Jr., ang Provincial Director sa CPPO, ang maong kalampusan bunga sa disiplina, saktong intelligence, ug maayong koordinasyon sa matag unit.
Gigamit usab sa kapulisan ang moderno nga kagamitan sa imbestigasyon ug database-driven targeting aron mas daling matultolan ang mga pinangita.
Gipasalig sa CPPO nga magpadayon ang ilang gihingusgan nga operasyon karong tuig 2026 aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa tibuok Probinsya sa Sugbo. / AYB