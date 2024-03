176 ka bus gihatagan og special permit sa LTFRB 7

Ang local franchising authority niisyo og 176 ka mga special permit sa mga bus nga molatas sa mga rota sa Central Visayas (CV) aron ma-accommodate ang pagdagsa sa mga pasahero nga gusto’ng mobisita sa ilang mga dapit atol sa kasaulogan sa Semana Santa.

Si Reynaldo Elnar, transportation development officer sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Visayas (LTFRB 7), niingon nga hangtod sa Abril 14, 2024 ang validity sa special permit.

Matod ni Elnar, ang aplikasyon alang sa special permit sa holidays nagsugod niadtong Pebrero ug natapos niadtong Marso 18.

Base sa datus nga iyang gipadala sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Marso 27, kini nagpakita nga sa kinatibuk-ang special permit nga gipagawas, lima ang alang sa mga bus nga mobiyahe sa Bohol, samtang ang uban anhi sa Sugbo.

Way special permit nga giisyo alang sa mga bus sa Negros Oriental ug Siquijor.

Dugang pa, alang sa Sugbo, siya nidugang nga ang pag-isyu sa mga espesyal nga permit makadugang sa panginahanglanon sa transportasyon sa publiko, dugang pa sa kapin sa 800 ka mga bus nga nagserbisyo na sa probinsiya.

Dugang pa niya nga sukad niadto aduna nay labing minos 10 ka mga bus nga nahatagan og permit to operate nga pulos paingon sa amihanan partikular na ang biyahe paingon sa Bantayan Island ug mga lungsod sa Daanbantayan ug Tuburan.

Gitambagan usab sa transport official ang mga pasahero nga mobiyahe og sayo aron malikayan ang pagdagsa sa mga pasahero sa mga bus terminal sa peak hours.

“They should travel early since though there are special permits issued to allow extra buses to travel but of course we know nga daghan kaayog pasahero nga mobyahe karong Semana Santa,” matod ni Elnar.

Tungod sa long weekend, daghang mobiyahe o mouli sa ilang tagsa-tagsa ka dapit.

Giawhag usab ni Elnar ang mga Sugbuanon nga batunan ang pailob tungod kay gipaabot na nga adunay taas nga linya sa mga pasahero sa mga terminal nga mosakay sa sunod nga biyahe sa bus paingon sa ilang mga dapit.

Ang North Bus Terminal nahimutang sa North Reclamation Area duol sa SM City Cebu mall, samtang ang South Bus Terminal sa Natalio Bacalso Avenue duol sa CityMall mall sa dakbayan sa Sugbo.

Gihatagan usab niya og higpit nga pahimangno ang mga operator kalabot sa pag-deploy sa mga public utility vehicle nga wala’y saktong permit, nga sagad gitawag nga kolorum nga mga sakyanan.

Gihatagan og gibug-aton sa LTFRB 7 ang higpit nga pagpatuman sa mga pagdakup ug mga silot sa mga sakyanan, nga gitumbok ang posibleng multa nga moabot sa P1 milyon nga nalatid sa Joint Administrative Order (JAO) No. 2014-01.

Sumala sa kamanduan, managlahi ang multa sa mga kalapasan, diin ang mga bus mag-atubang og bug-at nga silot nga P1 milyon; mga trak ug van dunay P200,000 nga tulubagon; ang mga sedan mag-atubang og P120,000; ang mga jeepney multahan og P50,000, ug ang mga multicab nga sakyanan pahamtangan og P6,000.

Ang mga colorum bus mag-atubang og labing minos tulo ka buwan nga pagsakmit, dugang sa ubang mga silot, lakip na ang pagkansela sa ilang pagparehistro sa sakyanan ug certificate of public convenience.

Dugang pa, ang tanan nga kolorum nga mga sakyanan i-impound sulod sa labing menos tulo ka bulan, ug ang ilang rehistrasyon ug tibuok nga certificate of public convenience tangtangon isip dugang silot.