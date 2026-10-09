178 ka sakong bugas sa Bantayan, giagup-op

Nabisto ang kapin 8,900 ka kilong bugas o 178 ka sako ang gipang-agup-op nga gipasagdan sa bodega sa Lungsod sa Bantayan.
Pormal kining gihabwa ug gipalabay sa kagamhanang lokal ubos sa pagtugot sa National Food Authority (NFA) ug Commission on Audit (COA).
Sumala sa Bantayan LGU-Bantayan Para sa Tanan, ang opisyal nga Facebook page sa Public Information Office (PIO) sa munisipyo, niadtong Biyernes, Oktubre 9, 2026, ang paghabwa sa 178 ka sako sa bugas nga matag usa nagtimbang og 50 ka kilo, gisaksihan sa mga representante sa COA ug mga department head nga sakop sa municipal Disposal Committee.
Ang 178 ka sako sa bugas gipang-agup-op na sa paglingkod ni Mayor Alex Layese sa lungsod.
Si Layese ang nipuli ni kanhi Mayor Arthur “Art” Despi nga mao na karon ang bise mayor.
Apan, ang post sa Bantayan LGU wala naghisgot kon sa kinsang administrasyon gipalit o gitipigan ang maong bugas.
Human makit-an ang bugas, ang administrasyon ni Layese nakig-alayon sa NFA aron masuta kon luwas pa ba kini nga kaunon sa tawo.
Human niini, gipahayag sa NFA nga ang bugas dili na pwedeng kaunon sa tawo, hinungdan nga ang kagamhanang lokal nakig-alayon sa COA bahin sa hustong pamaagi sa paghabwa sa maong mga stock.
Gipahayag sa LGU nga ang paghabwa nakompleto lamang human sa kapin sa usa ka tuig tungod kay kinahanglang sundon sa kagamhanang lokal ang gikinahanglang proseso sa paghabwa sa property sa gobiyerno.
Ang SunStar Cebu nangayo og katin-awan gikan sa Kagamhanang Lokal sa Bantayan pinaagi sa Facebook page niini, lakip ang mga detalye kon kanus-a gipalit ang bugas ug ngano nga nadaot kini, apan wala pa makadawat og tubag sa pagmantala niini.
Ang SunStar Cebu nagpadala sab og mensahe ngadto ni kanhi Mayor Despi alang sa iyang komento apan wala pa sab siya motubag. / CDF