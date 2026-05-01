18 angol sa bangga sa 2 ka PUJ

Duha ka mga traditional public utility jeepney (PUJ) nga pulos wala mosunod sa traffic rules ang nagbangga sa tunga sa junction box sa D. Jakosalem Street corner Gullas Street, sa Siyudad sa Sugbo alas 9:26 sa buntag, Biyernes, Mayo 1, 2026, nga niresulta sa pagkaangol sa mga sakay niini.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nga ang mga nalambigit nga mga sakyanan mao ang PUJ (GVR 526) nga dunay rota nga 04I (Plaza Housing-Carbon) nga gimaneho ni Eliseo Pacaña Baculi, 45, taga Sityo Cambitas, Barangay Babag 2; ug ang 62B (Pit-os-Carbon) nga dunay plate number GWA 545 nga gimaneho ni Florencio Aser Gabonada, 56, taga Sityo Camansilis, Pung-ol Sibugay, pulos bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo.
Dunay upat ka pasahero ang 04I, samtang ang 62B dunay 14 nga sakay nga pulos gipangdala sa tambalanan.
Base sa kuha sa CCTV video gikan sa Cebu City Transportation Office Eagle Eye nga ang 04I nga PUJ dunay sakay nga upat ka pasahero nga ang direksyon paingon sa University of the Visayas campus sa dalan Colon, samtang ang 62B nagsubay sa V. Gullas street (kanhi Manalili Street).
Nakita sa mga imbestigador nga ang duha pulos maoy dunay sayop diin ang 62B nipugos sa pagtabok bisan naka-red signal na samtang ang 04I ang nipadagan sab dayon bisan yellow signal pa nga nagpasabot nga nag-una-una kini bisan wala pa naka-go signal.
Tungod sa kakusog sa dagan sa 62B, nalimbuwad ang nabanggaan nga 04I nga niresulta sa pagkaangol sa mga pasahero. / AYB