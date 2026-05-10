18 anyos gipatay, giingong gilugos; uyoan mitahan

Ang suspek sa pagpatay sa 18 anyos nga dalaga nga iya ra usab nga pag-umangkon sa pag-agawan ang gitahan sa iyang mga kabanay ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol human nakonsensya.
Matud ni Police Major Sherwin Destora, ang hepe sa Panglao Municipal Police Station, nga unang na missing ang biktima nga si Jerose Lood, nga taga Sityo Talisay, Barangay Doljo, lungsod sa Panglao niadtong Mayo 6, 2026.
Pagka Mayo 8, 2026, napalgan ang patay’ng lawas sa biktima sa kasagbutan nga bahin sa Barangay Doljo ug nanimaho na.
Mihimo dayon og imbestigasyon ang kapulisan sa maong lungsod ug nisusi sa mga CCTV camera diin ilang nasayran nga nag-uban nga nag-inom ang suspek ug ang biktima niadtong Martes sa gabii, Mayo 5, 2026.
Nakita usab sa video nga human sa ilang panag-inom ang biktima nagbaktas paingon sa dagat alas 3:30 sa kaadlawon pagka Mayo 6 ug didto nag-abot sila sa suspek ug pagka alas 4:00 nakita usab ang suspek gikan sa baybayon nga nag-inusara na.
Niadtong Mayo 9, giubanan sa iyang mga kabanay ang suspek sa Panglao Municipal Police Station aron motahan sa iyang kaugalingon.
Giangkon sa suspek ang krimen human sa ilang panaglalis napawong matod pa ang iyang panan-aw ug mikuha siya og kutsilyo ug gidunggab sa dughan ang biktima ug ubang bahin sa lawas.
“Naa daw gamay nga panaglalis nila didto sa may dagat dapit unya nahinaykan kuno niya, mao to ang estorya niya nga murag nawala kuno siya sa kaugalingon, nahinaykan kuno niya pagtan-aw niya ang iya man diayng pag-umangkon,” matud ni Police Major Sherwin Destora.
Atol sa pagka-diskobre sa patayng lawas gitug-an ni Destora nga wala nay underwear ang biktima ug daku ang iyang pagduda nga gilugos kini sa wala pa niya patya. Nakuha sa mga sakop sa Scene of the Crime Operation personnel ang underwear sa biktima pipila ka metros ang gilay-on sa lawas niini nga gitakdang ipaubos sa pakisusi.
Nagtuo si Destora nga giplanohan na sa suspek nga lugoson ang biktima sanglit gidala man niya sa dagat. Nag-request na ang Panglao Municipal Police Station sa PNP Forensic Unit 7 nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran kung pila ka samad dinunggaban ang naangkon niini lakip na ang pagsusi kung gilugos ba gyud kini. / AYB