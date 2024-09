18 anyos milugnot sa tulisAN, gipatay

Patay ang tinun-an sa nautical human gipusil sa usa ka tulisan alas 10:10 sa gabii, Biyernes, Septiyembre 27, 2024 sa Sitio Asupha, Alumnus, Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo.

Ang biktima giila nga si John Lloyd Delos Bejec, lumad nga taga Dalaguete, Probinsiya sa Sugbo ug kasamtangang nagpuyo sa maong lugar.

Sa imbestigasyon sa Mambaling police station nasayran nga gitulis sa usa ka lalaki ang biktima milugnot sa dihang gikuha ang iyang cellphone ug kwarta nga P3,600.

Wala pa matagbaw ang suspetsado gipusil pa kini tumong sa ulo gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas.

Dali nga misibat ang suspetsado samtang ang biktima gidala sa Cebu City Medical Center apan gibalhin sa Miller Hospital.

Apan gumikan sa kritikal nga kondisyon sa samad niini sa ulo gibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center aron ipaubos sa operasyon.

Apan pipila ka gutlo ang nakalabay nakabsan gyud kini sa iyang kinabuhi ang biktima.

Sa gihimong follow-up operation nadakpan sa Mambaling Police Station ang suspek nga si Bryan Fernandez, 24, taga Sityo Tabay, Alumnus, Barangay Basak San Nicolas.

Nakuha sa polis ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay tulo ka bala ug ang cellular phone sa biktima.

Positibo nga giila sa saksi nga hinigugma sa biktima nga kuyog sa biktima atol sa pagpanulis ang suspek nga si Fernandez nga maoy mipusil kang Bejec.

MISAGOL SA PANON

Matod ni Police Lieutenant Lyndon Mondragon, deputy station commander sa Mambaling Police nga atol sa ilang gilusad nga follow up operation ilang nasugatan ang suspek nga nagbisekleta nga mihaom sa description sa gihatag sa saksi sama sa gisul-ob niini ug ubang identifications.

Misaksi pa kini sa dapit diin nagbuy-od pa ang biktima nga naglunang sa iyang dugo ug misagol sa mga tawo nga nakuryuso.

Gidala kini sa police station ug didto positibo nga giila sa uyab sa sa biktima nga maoy nagpusil.

“Nag-follow up tayo sa area and fortunately na kasalubong natin ang isang individual na nag ma-match doon sa description ng girlfriend ng biktima so hinold muna natin pina-proceed natin sa area yung girlfriend nung victim and she positively identified that the one who shot her boyfriend was the one na na-hold namin,” matod ni Mondragon.

Giangkon usab sa suspetsado nga siya ang nagpusil sa biktima ug gipangsusi pa sa kapulisan kon kinsa pa ang iyang kauban.

Nadakpan na kaniadto si Fernandez sa kaso sa illegal nga drugas niadtong 2022 ug nagkagawas niadtong 2023.

Robbery with Homicide ug Republic Act 10591 o illegal possession of firearms ang ipasaka sa Mambaling Police Station batok sa dinakpan. / GPL, AYB