18 anyos nga giila’ng ‘most wanted’ sikop

Nasikop sa kapulisan ang usa ka 18-anyos nga lalaki nga giila’ng Top 10 Most Wanted Person sa municipal level atol sa operasyon sa Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo niadtong hapon sa Lunes, Hulyo 13, 2026.
Ang dinakpan giila sa alyas Ford nasikop sa mga operatiba nga gipangulohan ni Police Captain Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station, pinasikad sa warrant of arrest.
Ang warrant giisyu sa RTC Branch 20, Cebu City niadtong Abril 22, 2026, sa kasong pagbaligya og ilegal nga druga.
Walay piyansa nga gitugot alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Una na sab siyang nadakpan sa Mabolo Police Station sa dihang menor de edad pa lang, sa kaso sa ilegal nga drugas.
Makaduha na sab siyang nasulod sa Operation Second Chance, Barangay Kalunasan, Cebu City ug nabilanggo na kaniadto sa Mandaue City sa samang kaso. / GPL