18 anyos nga lalaki nga ‘akyat bahay’ nadakpan

Gibalhug sa Mabolo Police Station ang usa ka 18-anyos nga lalaki human kini nisaka sa usa ka balay sa Almendras Street, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo, alas 2:30 sa hapon niadtong Huwebes, Mayo 28, 2026.
Giila ang suspek nga si Glenn Paloma, residente sa Barangay Lumbang, Lungsod sa Consolacion, Sugbo.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nagpahuway ang usa ka 39-anyos nga dalaga nga giila lang sa alyas “Genie,” lumulupyo sa Barangay Bacayan ning dakbayan, sa dihang nakamatikod kini nga dunaay laing tawo sulod sa balay.
Iya kining gisusi ug dako na lang ang iyang kakurat sa dihang nakita ang suspek nga dunaay gustong kuhaon nga mga butang.
Gikompronta ni alyas Genie ang suspek hinungdan nga daling nidagan pagawas ang maong batan-on.
Apan maayo na lang kay dunaay laing tawo sa gawas nga daling nakasikop kaniya ug nitugyan sa Mabolo Police Station.
Sa dihang gipahibawo sa kapulisan ang ginikanan sa suspek, gikompirmar sa inahan nga nadala sa dautang barkada ang iyang anak nga manulod og balay aron mangawat.
Nagtuo usab ang inahan nga nagumon sa ilegal nga druga ang iyang anak hinungdan nga nakahimo kini og krimen.
Matod sa inahan, dili na siya manginlabot sa iyang anak sanglit kapila na kini niya gibadlong apan dili na mopatuo ug mosukol na hinuon.
Kasong Trespass to Dwelling ang ipasaka sa Mabolo Police Station batok sa suspek. /AYB