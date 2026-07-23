18 ka adlaw nga panaw luwan sa tren

Bata pa lang ko, kanunay kong makakita sa maanindot nga mga talan-awon sa United States pinaagi sa mga salida sa sine ug telebisyon.
Mahingangha ko sa kaanindot sa mga talan-awon. Wa nako damha nga usa ka yugto sa akong kinabuhi, ako kini matan-aw nga personal.
Nahitabo kini karon nga nagpuyo na ko sa US uban ang akong bana ug usa ka anak. Sa miaging tuig pa lang, amo nang giplano ang pagbakasyon sa multiple states luwan sa usa ka tren.
Naghinamhinam ko nga naghunahuna nga sa katapusan, ang mga talan-awon nga ako lang nakita sa mga salida sa sine ako nang makita, masud-ong. Gikan sa Iowa, diin mi nagpuyo, nagsugod ang among panaw, diin una namong hunong mao ang Chicago, Illinois.
Niagi mi sa Arkansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, California, Nevada, Utah, ug Colorado.
Yes, amo ning gihimo sulod sa 18 ka adlaw.
Ang maanindot kaayo nga mga talan-awon sa among panaw mao ang wilderness sa Nevada, kanang makita lang nato sa mga salida nga Western cowboy movies. Among nasud-ong ang kabukiran nga maanindot ang porma ug iyang lapad nga mga suba.
Wala gyud mi nakita nga mga tawo, timaan sa iyang kamingaw ug sagad wa nataak nga mga dapit.
Niagi sab mi sa Denver, Colorado, diin among gitadlas ang iyang 10,000 ka tiil nga gitas-on sa bukid, labing taas sa estado.
Ang among biyahe wa gigahin diha lang sa tren kay matag state, manganaog mi aron mopuyo og usa ngadto sa duha ka adlaw.
Gani, nanghapit mi sa Roseville, California, diin ang among mga higala nga sila si Sandra ug Barbara nga dunay rancho, among gihapit. Namahuway mi og usa ka adlaw sa ilang farm.
Ang memorable kaayo sa among biyahe mao ang akong pagtaak sa Golden Gate Bridge sa San Francisco, California nga sa cover sa notebook lang una nakong nakita.
Ang mga hulagway nga naa ning akong artikulo sa Super Suroy sa Superbalita Cebu nagpakita lang sa pipila ka mga talan-awon sa among 18 ka adlaw nga panaw nga sa tibuok namong kinabuhi di mahikalimtan. /