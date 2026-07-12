18 ka aplikante giinterbyu alang sa Scholarship Program sa Lapu-Lapu

Labing minos, 18 ka mga aplikante ang nipaubos sa interbyu sa dihang opisyal nga gilusad sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang bag-ong gipalapdan nga scholarship program niini alang sa higher education.
Sa usa ka mensahe ngadto sa SunStar Cebu, si City Councilor Annabeth Cuizon, chairperson sa Committee on Education ug miyembro sa scholarship committee, niingon nga ang mga aplikante nalakip sa shortlist base sa gisumite nga mga aplikasyon ug sa gi-update nga mga rekisitos sa Lapu-Lapu City Scholarship Program for Higher Education.
Ang paglusad gihimo sa Local Youth Development Office (Lydo) niadtong Huwebes, Hulyo 9, 2026.
Si Cuizon nagkanayon nga ang mga aplikante giranggo basi sa usa ka merit-and-need-based evaluation system, diin ang mga marka naggikan sa upat ka mga bahin: academic standing, face-to-face interview, socio-economic status, ug priority degree programs.
Ang scholarship program kanhi gitawag og “Lapu-Lapu City Educational Assistance for Higher Education Program” human giamendahan ang Ordinance No. 17-062-2026.
Ang scholarship committee gipangulohan ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan isip chairperson, uban ni Sangguniang Kabataan Federation President ug Chairperson on Youth Development Orlan Joseph Carungay isip vice chairperson.
Ang maong programa nagtumong sa pagpaabot sa pinansyal nga suporta ngadto sa kuwalipikadong mga estudyante nga nagtungha sa state universities ug colleges aron matabangan sila sa pagpagaan sa gasto sa pagpadayon sa kolehiyo.
Matod ni Cuizon, ang mga rekisitos alang sa scholarship gipamubo ug gipalapdan gikan sa orihinal nga ordinansa aron mas daghang kuwalipikadong mga estudyante ang maakomodar. Iyang gidugang nga ang mga pag-amendar gihangyo ni Mayor Chan aron mas daghang mga estudyante gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang makapahimulos sa programa.
Ang mga aplikante gikinahanglan nga mosumite sa mosunod nga mga rekisitos ngadto sa Lydo: information sheet nga adunay bag-ong 2x2 nga hulagway (puti ang background), Lydo scholarship application form, mga academic records sama sa Form 137, transcript of records, o mga grado sa niaging semester, certificate of enrollment, certified true copy sa ilang course prospectus, ug ebidensya nga ang tinuig nga kinatibuk-ang kita sa ilang mga ginikanan o legal guardian dili molapas sa P250,000.
Ang mga dili makahatag og Income Tax Return mahimong mosumite og Bureau of Internal Revenue Certificate of Tax Exemption, affidavit of no or low income nga gihimo sa mga ginikanan o legal guardian, o uban pang mga dokumento nga nagpamatuod sa ilang pinansyal nga panginahanglan.
Ang mga aplikante, kansang kita sa pamilya molapas sa P250,000, mahimo gihapon nga konsiderahon apan ipaubos sa dugang nga assessment. Kinahanglan silang mosumite og verified case summary gikan sa City Social Welfare and Development Office. / DPC