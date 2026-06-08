18 ka ex-Marines wa motunga Senate Blue Ribbon Committee investigation

Giisnab sa 18 ka kanhi Marines ang gipahigayon nga imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026, kalabot sa mga giingong anomaliya sa mga proyekto sa flood control.
Ang maong pagka-no-show sa mga ex-marines nga giisip unta nga mga yawe nga saksi sa maong anomalya nagdala og grabeng kadismaya ni Acting Senate President Win Gatchalian.
Ang nakapakurat sa kadaghanan mao ang gibutyag ni Senador Erwin Tulfo, ang tsirman sa komite nga ang 18 ka kanhi sundalo anaa ra diay sa sulod sa building sa Senado niadtong panahona.
Imbis nga mosulod sa hearing room aron moatubang sa legal nga proseso, nibalibad sila sa pagpakita ug gipili hinuon nga magpundo ug mag-monitor sa dagan sa imbestigasyon didto sa opisina ni Senador Robin Padilla.
Wala sab pormal nga nipasabot ang ilang abogado nga si Levito Baligod ngadto sa secretariat sa panel kung ngano nga wala sila motungha sa imbestigasyon..
Tungod sa gihimong paglikay sa mga kanhi sundalo, wala makapugong si Gatchalian sa pagpadayag sa iyang kahiubos sa iyang opening statement.
Gitataw sa senador nga kung tinuod nga duna silay gihuptan nga kamatuoran, dili sila angay nga mamili og opisyal nga atubangon.
“Maraming inconsistencies, gaps at gusto ko malinawan para maging patas ang pagdinig. Pero sa ganitong sitwasyon, ako personal na nadidismaya kasi hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na matanong sila,” matod ni Gatchalian.
Gipasabot ni Gatchalian nga dako unta og tabang ang ilang testimonya tungod kay daghan pa og mga selyado, inconsistencies, ug mga kal-ang sa mga nangaging istorya sa mga kanhi sundalo. / TPM / SunStar Philippines