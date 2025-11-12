18 ka mga tunghaan sa Talisay, balik F2F na

Balik na sa face-to-face classes sugod karong adlawa, Nobiyembre 13, 2025, sa Dakbayan sa Talisay.
Apan kini alang lamang sa 18 ka tunghaan nga andam na nga magpadayon sa klase, tungod kay ang ubang mga eskuylahan apektado pa gihapon sa grabeng pagbaha nga dala ni Bagyong Tino.
Tungod niini, nagpabiling suspendido ang klase sa maong mga tunghaan, base sa gihimong pagsusi sa Department of Education (DepEd) sa Dakbayan sa Talisay.
“After careful consultation with DepEd Talisay City Schools Division Superintendent Dr. Arden Monisit and in consideration of the present conditions of affected communities, it has been agreed that only eighteen (18) schools shall resume face-to-face classes,” matod ni Gullas sa Nobiyembre 12.
Naglakip sa maong mga tunghaan ang Bulacao Elem. School, Bulacao Natl. High School, Candulawan Elem. School, Candulawan Natl. High School, Hawanay Elem. School, Iba Elem. School, Linao Elem. School, Maghaway Elem. School, Maghaway Natl. High School, Manguilamon Elem. School, Manipis Elem. School, Manipis Natl. High School, San Roque Elem. School, San Roque Natl. High School, Tanke Elem. School, Tanke Natl. High School, Tapul Elem. School ug Tapul Natl. High School.
Matod ni Gullas, gihimo kini aron maseguro ang kaluwasan sa mga tinun-an ug kaandam sa mga magtutudlo.
Ang Dakbayan sa Talisay usa sa labing nagrabehan atol sa pag-igo ni Bagyong Tino sa nasod diin nasinati niini ang grabe’ng lunop nga nikalas og pito ka mga indibidwal sa lugar. / ANV