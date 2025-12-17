18 ka retailer og pabuto maoy gitugotan makabaligya sa SRP
Gipahugtan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ang ilang monitoring sa mga namaligya og pabuto ning nagkaduol na ang pagsaulog sa adlaw sa Pasko.
Matud ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nga base sa record sa Regional Civil Security Unit (RCSU 7) duna lamang 18 ka retailer sa mga pabuto ang gitahasan nga makabaligya sa designated area sa South Coastal Road.
Kung dunay mamaligya nga walay permit gikan sa RCSU7 ug sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mamahimong kompiskahon ang ilang mga paninda.
Gawas niini, giklaro ni Losbaños nga hugot nga gidili ang pagbaligya sa mga pabuto sa mga sidewalk sa dakbayan sa Sugbo tungod kay usa lang ang gihatag nga lugar diin didto ra mamahimong mo-display sa ilang baligya nga pabuto ang mga retailer.
Nagsugod na sa paglibot ang mga sakop sa CCPO sa kadalanan sa dakbayan aron pag monitor kung duna bay namaligya og pabuto aron ila kining badlungon ug kung dili gyud mosanong ilang imbargohon ang ilang baligya. / AYB